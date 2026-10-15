«РЖД Логистика» и KazGrain договорились развивать зерновую логистику

На международной выставке TransLogistica Kazakhstan «РЖД Логистика» и Национальная ассоциация экспортеров «KazGrain» подписали Меморандум о сотрудничестве. Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора «РЖД Логистики» Дмитрий Крюков и председатель Совета Правления «KazGrain» Канат Кобесов.

Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», компании договорились совместно развивать перевозки зерновых и других сельскохозяйственных грузов между Россией, Казахстаном и странами СНГ.

Одно из главных направлений сотрудничества — поиск и развитие таких транспортных решений, которые позволят эффективнее доставлять сельскохозяйственные грузы и расширять географию поставок.

В рамках подписанного меморандума компании планируют совместно работать над развитием железнодорожных и мультимодальных перевозок, новых маршрутов и логистических схем. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию с терминальной инфраструктурой, вопросам перевалки и хранения зерна.

«Мы видим большой потенциал в развитии перевозок между Россией, Казахстаном и странами СНГ. При этом для экспортеров важна не только сама перевозка, но и вся логистическая цепочка — наличие инфраструктуры, возможность комбинировать разные виды транспорта, понятные сроки и маршруты. Объединяя экспертизу «РЖД Логистики» и знания KazGrain о потребностях рынка, мы сможем вместе находить новые решения для грузовладельцев и экспортеров», — отметил Д.Крюков.

«Для нас подписание Меморандума — это инструмент для более тесной координации между экспортерами и логистическим оператором и создания более эффективной инфраструктуры для роста внешней торговли. Объемы производства и экспорта сельскохозяйственной продукции Казахстана последовательно растут, поэтому необходимо обеспечить ей конкурентный и предсказуемый путь до конечного покупателя. Нужно расширять доступ казахстанских экспортеров к транспортным маршрутам, терминальной инфраструктуре и портам, развивать новые направления поставок и формировать логистические решения, которые позволят выходить на перспективные рынки в странах СНГ и за их пределами», — сказал К.Кобесов.

Еще одно направление работы — обмен информацией о грузопотоках и потребностях рынка, а также развитие деловых контактов между экспортерами, грузовладельцами, перевозчиками, терминалами и торговыми компаниями.

Стороны также планируют совместно участвовать в профильных выставках, форумах и деловых мероприятиях, где смогут обсуждать новые возможности для развития торговли и логистики.

Подписанный меморандум рассчитан на три года. При этом конкретные объемы перевозок, маршруты и коммерческие условия будут определяться отдельными соглашениями.

Фото: РЖД-Логистика