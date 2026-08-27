Damen спустил судно для Казахстана

25 августа Damen провел спуск на воду и церемонию имянаречения судна для доставки экипажей и персонала (Fast Crew Supplier – FCS) проекта 2710 для министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Как сообщили SeaNews в Damen, контракт был подписан в мае этого года. Судно на тот момент уже было построено и находилось в стоке. Такая практика, отмечают в компании, позволяет сократить время между подписанием контракта и передачей судна покупателю.

Акт технической приемки судна стороны подписали в рамках церемонии имянаречения. Ходовые испытания планируются в сентябре, после чего судно будет готово к передаче владельцу.

Судно получило имя «Tumar», что переводится как «Защитник». Оно будет использовано для проведения поисково-спасательных операций, пожаротушения, ликвидации нефтеразливов, медэвакуации и иных задач, связанных с реагированием в условиях чрезвычайных ситуаций.

Оператором будет государственная компания Teniz Zhasagy, подчиняющаяся МЧС Республики Казахстан.

Фото: Damen