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Damen спустил судно для Казахстана
27.08.2026

Damen спустил судно для Казахстана

    • 25 августа Damen провел спуск на воду и церемонию имянаречения судна для доставки экипажей и персонала (Fast Crew Supplier – FCS) проекта 2710 для министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

    Damen спустил судно для КазахстанаКак сообщили SeaNews в Damen, контракт был подписан в мае этого года. Судно на тот момент уже было построено и находилось в стоке. Такая практика, отмечают в компании, позволяет сократить время между подписанием контракта и передачей судна покупателю.

    Акт технической приемки судна стороны подписали в рамках церемонии имянаречения. Ходовые испытания планируются в сентябре, после чего судно будет готово к передаче владельцу.

    Судно получило имя «Tumar», что переводится как «Защитник». Оно будет использовано для проведения поисково-спасательных операций, пожаротушения, ликвидации нефтеразливов, медэвакуации и иных задач, связанных с реагированием в условиях чрезвычайных ситуаций.

    Оператором будет государственная компания Teniz Zhasagy, подчиняющаяся МЧС Республики Казахстан.

    Фото: Damen


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