Откуда в Пулково живые крабы

Сотрудники Пулковского таможенного поста обеспечили фактический контроль вывоза свыше тысячи коробок с живым камчатским крабом, добытым в Баренцевом море, сообщили SeeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Экспорт этой категории товаров демонстрирует значительный рост, отметили в ФТС. В этом году поставки начались в конце июля, всего под контролем таможенников воздушной гавани Санкт-Петербурга осуществлен вывоз 47 партий общим весом более 280 тонн. Это почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основная часть продукции направляется в страны Восточной Азии.

Живой товар транспортируется в специальных пенопластовых коробах с охлаждающим гелем. «Мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы товар сохранил свежесть и вовремя поступил к потребителю. Таможенный контроль грузов с коротким сроком хранения проводится в первоочередном порядке», – пояснил начальник Пулковского таможенного поста Сергей Болотов.

Камчатский краб (лат. paralithodes camtschaticus) – один из самых крупных ракообразных, является объектом рыболовного промысла как деликатес, пояснили в СЗТУ. К началу 1990-х годов популяция сформировала большие скопления у берегов Мурманской области, а в 2004 году начался промышленный промысел в Баренцевом море. В российских водах Баренцева моря разрешается добывать только самцов камчатского краба. Размах конечностей взрослых самцов доходит до 1,5 метра, масса может достигать 8-10 кг.

Фото: СЗТУ