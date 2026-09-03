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Импорт винограда на Урал
03.09.2026

Импорт винограда на Урал

    • Уральские таможенники оформили за лето 2 тысячи тонн винограда, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    Основной объем поставок пришелся на август (1,5 тыс. тонн), в июле оформили 440 тонн, в июне – 80 тонн.

    Всего с начала года в регион импортировано более 2,7 тыс. тонн винограда общей стоимостью свыше 390 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки по весу выросли на 6%.

    Лидером по экспорту винограда на Урал остается Узбекистан (68% от общего объема). В топ-4 также входят Китай, Турция и Туркменистан.

    Больше всего винограда поступает в Свердловскую область (69%), на втором месте – Челябинская область (24%), на третьем – Тюменская (7%).

    «Виноград относится к скоропортящимся продуктам, поэтому его оформление проводится в первоочередном порядке. На выпуск такой продукции в свободное обращение уходит не более трех часов», — отметил начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.

    Фото: Уральское таможенное управление


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