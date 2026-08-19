Импорт дынь на Урал вырос в 11 раз

За июнь и июль на Урал ввезли более 660 тонн дынь на сумму свыше 63 млн рублей, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. Это в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основным поставщиком стал Узбекистан – на его долю пришлось 99% импорта. Из Китая за два месяца ввезено более 5,5 тонн. Пик импорта традиционно зафиксирован в июле.

«Все поступившие партии бахчевых культур оформлены в приоритетном порядке, прошли фитосанитарный контроль и уже поступили в продажу», — сообщил начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.

Фото: ФТС