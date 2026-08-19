Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый контейнеровоз из Китая в Мурманске
19.08.2026

Импорт дынь на Урал вырос в 11 раз

    • За июнь и июль на Урал ввезли более 660 тонн дынь на сумму свыше 63 млн рублей, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. Это в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Основным поставщиком стал Узбекистан – на его долю пришлось 99% импорта. Из Китая за два месяца ввезено более 5,5 тонн. Пик импорта традиционно зафиксирован в июле.

    «Все поступившие партии бахчевых культур оформлены в приоритетном порядке, прошли фитосанитарный контроль и уже поступили в продажу», — сообщил начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.07.2026
    Чемоданное настроение
    Ввоз чемоданов и сумок в Сибирские регион за 5 месяцев 2026 года
    ИмпортПотребительские товарыСибирьСтатистика таможни
    0
    07.08.2026
    55 контейнеров с китайскими семечками
    Оформили на Челябинской таможне
    Зерновые грузыИмпортКитайСтатистика таможни
    0
    26.02.2026
    Цветочный импорт на Урал
    В тоннах и штуках
    ИмпортСтатистика таможниУралЦветы
    0
    17.06.2026
    Рост грузопотока автотранспортном на Дальнем Востоке
    Суточная динамика оформления грузовых машин также демонстрирует стабильный рост.
    АвтоперевозкиГрузопотокДальний ВостокСтатистика таможни
    0
    13.05.2026
    Российский экспорт и импорт, 3 месяца 2026
    Итоги внешней торговли Российской Федерации в январе-марте 2026 года
    Внешняя торговляСтатистика таможниТоварооборотФТС
    0
    21.01.2026
    Семечки из Китая
    Первая в этом году поставка семян подсолнечника прибыла на Урал.
    ИмпортПодсолнечникСтатистика таможниУрал
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.08.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    19.08.2026 Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока в январе-июле 2026
    19.08.2026 Первый контейнеровоз из Китая в Мурманске
    18.08.2026 Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2026
    17.08.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2026
    14.08.2026 Гамбург сократил грузооборот и контейнерооборот в первом полугодии 2026
    Госрегулирование Показать всё
    18.08.2026 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    17.08.2026 Оформлена первая грузовая авианакладная
    14.08.2026 Создать Морскую администрацию Российской Федерации
    14.08.2026 Система предварительного уведомления на автомобильных пунктах пропуска
    13.08.2026 ЕЭК обнулила ввозную таможенную пошлину на марганцевые руды и концентраты
    12.08.2026 ФТС тестирует прототип системы ИИ
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •