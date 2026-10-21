Импорт какао-бобов через Уральский таможенный пост

За 9 месяцев 2026 года сотрудники Уральского таможенного поста (ЦЭД) оформили 783 тонн какао-бобов, сообщила ФТС в своем макс-канале. Это в 32 раза больше по весу, чем за тот же период прошлого года. При этом в прошлом году поставки начались еще в феврале, а в этом только в марте.

«Рост объемов оформления связан с внедрением новой межпостовой диспетчеризации. Ранее региональный ЦЭД оформлял декларации тех участников ВЭД, что расположены в Уральском регионе. Сейчас мы выпускаем все декларации, поступающие в результате автоматического распределения», – отметил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

Среднее время выпуска таких товаров в 2026 году сократилось в 3 раза по сравнению с 2025 годом и составило всего 1,5 часа, а минимальное – 10 секунд в автоматическом режиме.

Фото: ФТС