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Импорт какао-бобов через Уральский таможенный пост
21.10.2026

Импорт какао-бобов через Уральский таможенный пост

    • За 9 месяцев 2026 года сотрудники Уральского таможенного поста (ЦЭД) оформили 783 тонн какао-бобов, сообщила ФТС в своем макс-канале. Это в 32 раза больше по весу, чем за тот же период прошлого года. При этом в прошлом году поставки начались еще в феврале, а в этом только в марте.

    «Рост объемов оформления связан с внедрением новой межпостовой диспетчеризации. Ранее региональный ЦЭД оформлял декларации тех участников ВЭД, что расположены в Уральском регионе. Сейчас мы выпускаем все декларации, поступающие в результате автоматического распределения», – отметил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

    Среднее время выпуска таких товаров в 2026 году сократилось в 3 раза по сравнению с 2025 годом и составило всего 1,5 часа, а минимальное – 10 секунд в автоматическом режиме.

    Фото: ФТС


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