Импорт цветов к 1 сентября

В преддверии Дня знаний Федеральной таможенной службой зафиксировано увеличение объемов ввоза свежесрезанных цветов.

Как сообщила ФТС в своем макс-канале, в августе было задекларировано почти 9,5 тыс. тонн свежих цветов стоимостью 6 млрд рублей.

Объем оформленной цветочной продукции увеличился на 29% по сравнению с июлем текущего года. Сумма таможенных платежей за цветы, ввезенные в последнем летнем месяце, составила 1,49 млрд рублей.

По сравнению с августом прошлого года объем цветочного импорта вырос на 39%. Среди цветочной продукции традиционно преобладают розы, хризантемы и гвоздики.

В основном цветы доставляются автотранспортом и грузовыми авиарейсами. В тройку стран-лидеров по объему поставок вошли Эквадор, Нидерланды и Китай.

В августе наибольший объем декларирования приходился на Центральное, Северо-Западное и Южное таможенные управления. Показатели составили 4,8 тыс. тонн, 3,8 тыс. тонн и 311 тонн цветов соответственно.

Таможенное оформление скоропортящейся продукции проходит в приоритетном порядке и занимает не более 4 часов, подчеркнули в ФТС.

Фото: ФТС