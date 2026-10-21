Спрос на складскую недвижимость в России упал

По данным Bright Rich | CORFAC International, за январь-сентябрь 2026 года объем сделок со складской недвижимостью в России упал на 22% к аналогичному периоду 2025 года. Как сообщили SeaNews в компании. за 9 месяцев текущего года спрос на площади составил 2,23 млн кв. м против 2,87 млн кв. м годом ранее.

Наибольшее снижение активности бизнеса было зафиксировано в регионах, где объем сделок со складами год к году сократился на 44% — с 431,4 тыс. кв. м до 240,9 тыс. кв. м. В Санкт-Петербурге спрос на площади снизился на 31% — с 526,7 тыс. кв. м до 365,6 тыс. кв. м. Рынок Москвы ведет себя более стабильно – но и там объем сделок со складами в столице просел — на 15% с 1,91 млн кв. м до 1,63 млн кв. м.

Доля Москвы в объеме спроса на склады по итогам января-сентября 2026 года выросла на 6,3 проц. пункта — с 66,7% до 73%. На Санкт-Петербург приходится 16,3% (снижение на 2 проц. пункта год к году), на остальные регионы — 10,7% (снижение на 4,3 проц. пункта).

«В Петербурге и особенно в регионах спрос на склады во многом зависит от крупных арендаторов. На фоне замедления экономики компании осторожнее подходят к расширению и арендуют площади под конкретные задачи, тогда как брать кв. м «на вырост» бизнес готов все реже. Столичный регион оказался более устойчивым к текущей ситуации благодаря разнообразию арендаторов и концентрации логистической инфраструктуры. Спрос здесь сократился меньше, что привело к росту доли Москвы от общего объема сделок», — отметил сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

Фото: ФТС