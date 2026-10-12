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Складской рынок Московского региона по итогам первого квартала 2026
12.10.2026

Разворот на рынке складской недвижимости Московского региона

    • Оживление спроса на склады в Московском регионе в третьем квартале 2026 года привело к сокращению свободного предложения и практически остановило падение арендных ставок, сообщили SeaNews в NF GROUP.

    Еще в начале третьего квартала на рынке складской недвижимости Московского региона сохранялись тенденции первой половины 2026 года: стоимость аренды снижалась, доступное предложение увеличивалось. Во второй половине квартала спрос вырос, и объем незаконтрактованных площадей стал сокращаться в готовых складах и строящихся объектах на высокой стадии готовности.

    Спрос оказался выше летних ожиданий. К концу сентября объем сделок со складской недвижимостью в Московском регионе уже превысил прежний годовой прогноз 1,1-1,3 млн кв. м, сформированный по итогам первого полугодия. Согласно актуальной оценке, по итогам 2026 года показатель может достигнуть 2 млн кв. м – более чем в полтора раза выше верхней границы прежних ожиданий.

    На фоне повышения спроса снижение средних запрашиваемых ставок аренды практически остановилось. По оценке на конец третьего квартала 2026 года ставка в Московском регионе составила 10,1 тыс. руб. за кв. м в год без учета НДС и операционных расходов. За квартал показатель снизился на 1,5% – с 10,3 тыс. руб. за кв. м в год по итогам второго квартала.

    По итогам первого полугодия ожидалось, что к концу 2026 года ставка аренды опустится до 9,5 тыс. руб. за кв. м в год. Сейчас она прогнозируется на уровне 10 тыс. руб. за кв. м в год без учета НДС и операционных расходов. Обновленная оценка предполагает сохранение показателя вблизи сентябрьского уровня.

    Динамика средневзвешенной запрашиваемой ставки аренды складских площадей класса А в Московском регионе, 2020–2026 гг., руб./кв. м/год

    Разворот на рынке складской недвижимости Московского региона

    Источник: NF GROUP

    Изменения затронули и свободное предложение. В первой половине 2026 года доля вакантных складских площадей с учетом субаренды росла и по итогам первого полугодия достигла 6,5%. По оценке на конец третий квартала она снизилась до 6%. В абсолютном выражении объем доступного предложения с учетом субаренды сократился за квартал на 7% – с 1 865 до 1 734 тыс. кв. м. Основной вклад в эту динамику внесло уменьшение объема площадей, предлагаемых в субаренду.

    К концу 2026 года объем свободных складских площадей ожидается на уровне 1,5-1,7 млн кв. м. Это ниже оценки, сформированной по итогам первого полугодия, – 2,3-2,5 млн кв. м. Доля вакантных площадей с учетом субаренды к концу года может составить 5-5,5%.

    Динамика объема свободных складских площадей классов А и В в Московском регионе, 2020–2026 гг., тыс. кв. м

    Разворот на рынке складской недвижимости Московского региона

    Источник: NF GROUP

    «Рынок складской недвижимости быстро адаптируется к изменениям, – отметил Константин Фомиченко, партнер NF GROUP. – Отношения между его участниками стали более зрелыми и ответственными. Для инвесторов по-прежнему важны загрузка объектов и предсказуемый арендный доход».

    Инфографика, фото: NF GROUP


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