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NF Group склад комплекс NR Колпино
23.10.2026

Сделки со складской недвижимостью в Петербурге и Ленобласти, 9 месяцев 2026

    • За 9 месяцев 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объем заключенных сделок со складскими площадями классов А и В составил 353 тыс. кв. м, что превысило показатели каждого из двух предыдущих лет, сообщили SeaNews в NF GROUP (по данным Bright Rich | CORFAC International, в Санкт-Петербурге спрос на складские площади, напротив, снизился — на 31% с 526,7 тыс. кв. м до 365,6 тыс. кв. м.). (ссылка)

    В третьем квартале, по данным NF GROUP, объем сделок составил 294 тыс. кв. м, включая крупную сделку площадью 100 тыс. кв. м по строительству складского комплекса в формате build-to-suit для последующей сдачи в аренду федеральному ретейлеру. По прогнозам NF GROUP, по итогам 2026 года совокупный объем заключенных сделок достигнет 400-450 тыс. кв. м.

    Динамика объема ввода и сделок со складскими площадями классов А и В в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, тыс. кв. м

    Сделки со складской недвижимостью в Петербурге и Ленобласти, 9 месяцев 2026

    Источник: NF GROUP

    За прошедший квартал возобновилась активность со стороны компаний онлайн-торговли: их доля в общем объеме сделок за 9 месяцев 2026 года составила 40%, что на 27 проц. пунктов выше, чем в 2025 году. На представителей розничной торговли пришлось еще 30% сделок. Замыкают тройку лидеров транспорт и логистика с долей в 15%.

    Динамика распределения сделок складской недвижимости по профилю арендаторов/покупателей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

    Сделки со складской недвижимостью в Петербурге и Ленобласти, 9 месяцев 2026

    Источник: NF GROUP

    На фоне роста объема сделок доля свободных площадей сократилась. По итогам третьего квартала 2026 года уровень вакантности составил 3,1% с учетом субаренды и 2,9% – без учета субаренды. За квартал показатель с учетом субаренды снизился на 2 проц. пункта. К концу 2026 года ожидается его увеличение до 3,6% в связи с выходом на рынок новых складских площадей.

    Динамика доли вакантных складских площадей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

    Сделки со складской недвижимостью в Петербурге и Ленобласти, 9 месяцев 2026

    Источник: NF GROUP

    Несмотря на снижение доли вакантных площадей, средневзвешенная ставка аренды продолжает снижаться. По итогам третьего квартала 2026 года она составила 10 200 руб. за кв. м в год без учета НДС и операционных расходов, сократившись на 2% за квартал. Ожидается, что к концу 2026 года показатель составит 10 тыс. руб. за кв. м в год.

    Динамика средневзвешенной запрашиваемой ставки аренды на готовые складские объекты класса А в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, руб./кв. м/год (без НДС и операционных расходов)

    Сделки со складской недвижимостью в Петербурге и Ленобласти, 9 месяцев 2026

    Источник: NF GROUP

    «В текущих непростых рыночных условиях активность арендаторов и покупателей складской недвижимости сохраняется – отметил директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге Илья Князев. – Компании продолжают реализовывать свои проекты, однако спрос остается неравномерным, а существенное влияние на общие показатели оказывают отдельные крупные сделки. При этом говорить об устойчивом восстановлении спроса пока преждевременно. Дальнейшая динамика рынка во многом будет зависеть от инвестиционной активности и готовности компаний принимать решения о новых проектах».

    Фото, инфографика: NF GROUP


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