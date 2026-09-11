Логисты ожидают роста тарифов на складские услуги

По результатам опроса консалтинговой компании NF GROUP, 63% логистических операторов ожидают повышения тарифов на свои услуги в ближайшие шесть месяцев. Основным фактором, влияющим на текущий уровень цен, остается дефицит персонала – его отметили 83% респондентов. Результаты исследования были представлены на XXII Ежегодном форуме ПРО СКЛАДЫ.

Исследование NF GROUP основано на опросе компаний, работающих на российском рынке контрактной логистики (3PL), в том числе крупнейших операторов. В сегменте контрактной логистики, предполагающем передачу хранения и обработки товаров внешнему оператору, динамика стоимости услуг различается в зависимости от их трудоемкости.

По предварительным данным за 9 месяцев 2026 года, наиболее существенно подорожали ручные погрузочно-разгрузочные работы на сухих складах: средний тариф увеличился на 29% год к году, до 33,3 руб. за короб. Стоимость стикеровки выросла на 15%, до 13,4 руб. за стикер, а пикинга – отбора товаров для комплектации заказов – на 14%, до 34,8 руб. за коробку. Механизированные погрузочно-разгрузочные работы подорожали на 9%, до 260,9 руб. за тонну. Все тарифы указаны без НДС.

Динамика основных тарифов 3pl-провайдеров на сухие склады в России

Источник: NF GROUP

При этом средняя стоимость хранения паллеты снизилась на 4% и составила 32,6 руб. в сутки. Таким образом, снижение тарифа на размещение товара не означает сопоставимого сокращения совокупных расходов клиента: итоговый бюджет зависит от количества и состава операций по его обработке.

Помимо нехватки персонала, среди факторов, влияющих на тарифы, участники исследования назвали инфляцию – 78%, рост фонда оплаты труда – 72% и сохраняющуюся высокую стоимость аренды – 61%. Снижения тарифов в ближайшие полгода ожидают лишь 6% опрошенных операторов.

Факторы, в большей мере влияющие на текущие тарифы логистических операторов в России

Источник: NF GROUP

Загрузка складов логистических компаний остается высокой: по оценке на третий квартал 2026 года, средний показатель составляет 94% против 93% в 2025 году. При этом ситуация различается по географии. По предварительным итогам 9 месяцев, в Московском регионе доля свободных паллето-мест увеличилась с 4% до 7%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сократилась с 5% до 3,5%, а в остальных регионах России – с 15% до 12,5%.

Динамика средней загрузки складов логистических операторов в России по годам

Источник: NF GROUP

«Для рынка контрактной логистики сейчас принципиальна экономика складских операций. Даже при снижении стоимости хранения расходы на обработку товаров продолжают расти, особенно там, где требуется ручной труд. Поэтому заказчикам важно оценивать полную стоимость обслуживания с учетом своего товарного потока, сезонности и требований к комплектации заказов. Операторы, в свою очередь, сохраняют интерес к расширению, но реализация этих планов зависит от доступности персонала, условий аренды и загрузки новых объектов. Высокая заполняемость действующих складов сама по себе еще не гарантирует рентабельности открытия новых площадок», – прокомментировал Константин Фомиченко, партнер, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF GROUP.

Интерес к расширению географии присутствия и занимаемых складских площадей выразили 93% участников исследования. Московский регион остается наиболее востребованным направлением развития – его выбрали 67% опрошенных. На втором месте – Сибирский федеральный округ с долей 47%. По данным NF GROUP, интерес к этому направлению заметно вырос относительно прошлого года, что свидетельствует о повышении внимания операторов к восточным регионам страны.

О появлении новых клиентов за последний год сообщили 67% респондентов. Основными потенциальными драйверами спроса на складские услуги до конца 2026 года участники опроса считают электронную торговлю и производственные компании – их отметили 61% и 56% соответственно. При этом в текущей структуре клиентов по объему занимаемых площадей наибольшую долю формируют дистрибьюторы – 43%, за ними следуют производственные компании – 36%, офлайн-ритейл – 11% и электронная торговля – 10%.

Инфографика: NF GROUP, Фото: promstellage.ru