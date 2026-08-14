Аналитический дайджест SeaNews, 10-14 августа 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2026

На 32 неделе 2026 года ставки фрахта продолжили снижаться почти на все направления.

Оборот мировых контейнерных линий, 6 месяцев 2026

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января-июня 2026 года составил 97,7 млн TEU.

Все порты Финляндии, 6 месяцев 2026

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-июня 2026 года составил 762,1 тыс. TEU.

Российский транспортный сектор

Погрузка угля РЖД, июль 2026

Погрузка экспортного угля на восток в июле достигла 10,9 млн тонн, достигнув очередного максимума.

Перевозки зерна по жд, июль 2026

С января по июль на сети РЖД погружено более 19,2 млн тонн зерна.

Экспортные перевозки удобрений по жд, июль 2026

Во внутрироссийском сообщении отправлено 2,4 млн тонн удобрений.

Товарооборот

Товарооборот Россия – Азербайджан в первом полугодии 2026

В первом полугодии 2026 года товарооборот между Россией и Азербайджаном снизился на 31,4% по сравнению с показателем первых 6 месяцев прошлого года.

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-май 2026

Объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-мае 2026 года составил 8,4 млн тонн.

Импорт чая на Урал вырос вдвое

Основной объем поставок (94%) приходится на черный чай.

Порты

Гамбург сократил грузооборот и контейнерооборот в первом полугодии 2026

Грузооборот порта Гамбург составил по итогам первого полугодия 2026 года 56,1 млн тонн.

Финансы

Maersk увеличил выручку во втором квартале

Основным драйвером роста стал сегмент Ocean.

Образование

Итоги приемной кампании в вузах Росморречфлота

В образовательные организации Росморречфлота по итогам приемной кампании 2026 года подано 24 918 заявлений.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 33 неделя, 2026

На 33 неделе в Каспийском регионе ставки фрахта снова увеличились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 32, 2026

На 32 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских относительно прошлой недели на отдельные направления повысились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 33 неделя, 2026

На 33 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax почти на все исследуемые направления увеличились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 33, 2026

Ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении северных портов Китая находятся в диапазоне 23-25 долларов за тонну.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 32 неделя 2026

На 31 неделе 2026 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах снизились.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 32 неделя 2026

На 32 неделе 2026 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах снизились.

Фото: РЖД