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Погрузка цемента на жд, июнь 2026
21.10.2026

Погрузка цемента на жд, сентябрь 2026

    • В августе со станций РЖД отправлено 2,1 млн тонн цемента, сообщили Российские железные дороги в своем макс-канале. Это на 7,3% выше прошлогоднего показателя.

    Для российских потребителей было перевезено 1,9 млн тонн (+5,6%). Погрузка цемента на экспорт увеличилась на 42,6% до 121 тыс. тонн.

    Самую высокую динамику погрузки в сентябре показали Карачаево-Черкесская Республика – рост в 1,8 раза до 82 тыс. тонн, Пензенская область – рост в 1,7 раза до 62 тыс. тонн и Пермский край – рост в 1,5 раза до 137 тыс. тонн.

    По данным РЖД, по объёму погрузки цемента лидируют:

    • Краснодарский край с 265 тыс. тонн,
    • Республика Мордовия со 167 тыс. тонн и
    • Свердловская область со 152 тыс. тонн.

    Фото: РЖД


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