Погрузка цемента на жд, сентябрь 2026

В августе со станций РЖД отправлено 2,1 млн тонн цемента, сообщили Российские железные дороги в своем макс-канале. Это на 7,3% выше прошлогоднего показателя.

Для российских потребителей было перевезено 1,9 млн тонн (+5,6%). Погрузка цемента на экспорт увеличилась на 42,6% до 121 тыс. тонн.

Самую высокую динамику погрузки в сентябре показали Карачаево-Черкесская Республика – рост в 1,8 раза до 82 тыс. тонн, Пензенская область – рост в 1,7 раза до 62 тыс. тонн и Пермский край – рост в 1,5 раза до 137 тыс. тонн.

По данным РЖД, по объёму погрузки цемента лидируют:

Краснодарский край с 265 тыс. тонн,

Республика Мордовия со 167 тыс. тонн и

Свердловская область со 152 тыс. тонн.

Фото: РЖД