РЖД испытали нового робота

РЖД провели приёмочные испытания робота для отпуска и проверки тормозов грузовых вагонов, сообщила компания в своем макс-канале. Эти операции нужны на сортировочных станциях для обеспечения возможности проведения маневров с вагонами.

Тестирование проходило на сортировочной станции Челябинск-Главный. Здесь РЖД испытывают все новейшие технические решения в рамках проекта «Цифровая железнодорожная станция».

В рамках проверки работы автоматизированного комплекса робот отпустил тормоза у почти 5000 вагонов. Роботизация этой операции позволит исключить ручной труд на опасном участке инфраструктуры и повысит скорость обработки составов.

Первый отечественный робот для выполнения технологических операций на железнодорожном транспорте создан в НИИАС в кооперации с российскими роботостроителями.

Аппаратный комплекс установлен на мобильной платформе на гусеничном ходу. Он самостоятельно передвигается по междупутьям станции, использует для навигации данные лидаров и камер технического зрения. Для отпуска тормозов применяет манипулятор.

Сейчас таких роботов размещают в парках станции Челябинск-Главный. В будущем планируется использовать их на 25 важнейших сортировочных станциях сети РЖД.

Фото: скриншот видео РЖД