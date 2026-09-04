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Регионы-лидеры по погрузке на жд, октябрь 2024
04.09.2026

Регионы-лидеры по погрузке на жд, август 2026

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем макс-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам августа 2026 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 17,1 млн тонн;
    • Свердловская область – 4,2 млн тонн;
    • Белгородская область – 3,6 млн тонн.

    Самую высокую динамику в июле показали:

    • Ростовская область – рост на 44% за счет увеличения на 4% стройматериалов, на 7% каменного угля и в 3 раза зерна,
    • Тверская область – рост на 42% за счет увеличения в 1,4 раза отправок продукции лесопромышленного комплекса,
    • Республика Саха (Якутия) – на 39% благодаря наращиванию в 1,4 раза отгрузки угля.

    Фото: РЖД


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