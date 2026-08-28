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FESCO отправила первый рейс из Петербурга в Турцию
28.08.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 24-28 августа 2026

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2026

    На 34 неделе 2026 года ставки фрахта демонстрируют разнонаправленную динамику.

    Заторы в портах хуже, чем во время пандемии

    Как и в пандемию, фактическое сокращение провозных мощностей приводит к росту ставок.

    Контейнерооборот через Гетеборг на уровне прошлого года

    Контейнерооборот через порт Гетеборг составил по итогам первого полугодия 2026 года 462 тыс. TEU.

     

    Российский транспортный сектор

    Жд перевозки в сообщении с Китаем, 7 месяцев 2026

    Перевозки грузов по сети РЖД в сообщении с Китаем в январе-июле 2026 года выросли на 6%.

    Погрузка Федеральной грузовой компании в июле 2026

    По результатам производственной деятельности в июле 2026 года объем погрузки в подвижной состав АО «ФГК» на сети российских железных дорог увеличился на 16,2%.

    ГК «Дело» об уровне контейнеризации жд перевозок

    Потенциал дальнейшего роста распределён между направлениями неравномерно.

    Экспорт по жд в направлении Казахстана, 7 месяцев 2026

    Железнодорожные перевозки экспортных грузов по сети РЖД через российско-казахстанские погранпереходы в январе-июле 2026 года выросли к аналогичному периоду прошлого года на 13,8%.

     

    Товарооборот

    Товарооборот Россия – Грузия в первом полугодии 2026 года

    В первом полугодии 2026 года товарооборот между Россией и Грузией увеличился на 18.9% относительно показателя первых 6 месяцев 2025 года.

    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-июнь 2026

    По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-июне 2026 года составил чуть более 1 млн тонн.

    Импорт цветов в Сибирь, 7 месяцев 2026

    За 7 месяцев 2026 года в Сибирский регион было ввезено более 1,2 тыс. тонн цветов.

     

    Финансы

    «Совкомфлот» завершил полугодие с прибылью

    ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2026 года.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 35 неделя, 2026

    На 35 неделе в Каспийском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели снова значительно увеличились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 35, 2026

    На 35 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских относительно прошлой недели снова повысились.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 34 неделя 2026

    На 34 неделе 2026 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах увеличились. 

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 34 неделя 2026

    На 34 неделе 2026 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах снова повысились.

     

    Фото: FESCO

     


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