Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ГК «Дело» об уровне контейнеризации жд перевозок
25.08.2026

ГК «Дело» об уровне контейнеризации жд перевозок

    • Группа компаний «Дело» представила собственную аналитику уровня и динамики контейнеризации железнодорожных перевозок в России.

    Традиционный показатель контейнеризации железнодорожных перевозок в РФ, по оценке аналитиков Группы, составляет в 2026 году около 6,7%. Такой подход учитывает в том числе массовые сырьевые грузы — уголь, нефтяные грузы, железную руду и другие категории, для которых переход на контейнерную технологию зачастую технологически или экономически нецелесообразен.

    Аналитики ГК «Дело» предлагают также оценивать «чистую контейнеризацию» — без учёта слабоконтейнеризируемых грузов. По данной методологии только с 2021 года уровень контейнеризации вырос на 7 проц. пунктов — до 30,5% по итогам 7 месяцев 2026 года.

    При этом потенциал дальнейшего роста распределён между направлениями неравномерно: импортные и транзитные перевозки уже характеризуются высоким уровнем контейнеризации, поэтому основной резерв сохраняется в экспортной погрузке, где значительная часть потенциально контейнеризируемых грузов пока перевозится традиционными способами.

    Для реализации этого потенциала, считают в ГК «Дело», необходимо комплексное развитие терминальных мощностей в регионах зарождения грузов, формирование конкурентных мультимодальных решений для клиента, а также расширение географии перевозок.

    Фото: ГК «Дело»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.06.2026
    «Рускон» выводит китайский сервис на Севморпуть
    В импортном направлении компания организует альтернативный сезонный маршрут по Северному морскому пути.
    ГК "Дело"Китайконтейнерный сервисРускон
    0
    22.01.2026
    Силовой плинтус для крепления грузов в контейнерах
    Разработал и запатентовал «Рускон»
    ГК "Дело"ИнновацииРусконТехнологии
    0
    23.06.2026
    Грузоперевозки по жд в восточном направлении выросли на 3%
    По итогам 5 месяцев 2026 года
    Восточное направлениежд перевозкиРЖД
    0
    25.08.2026
    Погрузка Федеральной грузовой компании в июле 2026
    Объем погрузки АО «ФГК» в июле вырос на 16,2%.
    Грузоперевозкижд перевозкиФГК
    0
    02.04.2026
    Группа «Дело» договорилась с Дирекцией международных транспортных коридоров
    О совместном развитии международных транспортных маршрутов
    ГК "Дело"ДМТКмеждународные транспортные коридорыСоглашение
    0
    25.03.2026
    Вьетнамская госкорпорация подписала соглашения с российскими топ-игроками
    С Группой компаний «Дело» и Транспортной группой FESCO
    FESCO ВьетнамГК "Дело"Соглашение
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.08.2026 ГК «Дело» об уровне контейнеризации жд перевозок
    24.08.2026 FESCO развивает альтернативные маршруты доставки на юг России
    24.08.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2026
    20.08.2026 Китайские контейнеры вывезут из Мурманска по железной дороге
    20.08.2026 ZIM закончил второй квартал 2026 с прибылью
    19.08.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    21.08.2026 Утвержден проект структуры Концепции развития внутреннего водного транспорта
    18.08.2026 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    17.08.2026 Оформлена первая грузовая авианакладная
    14.08.2026 Создать Морскую администрацию Российской Федерации
    14.08.2026 Система предварительного уведомления на автомобильных пунктах пропуска
    13.08.2026 ЕЭК обнулила ввозную таможенную пошлину на марганцевые руды и концентраты
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •