ГК «Дело» об уровне контейнеризации жд перевозок

Группа компаний «Дело» представила собственную аналитику уровня и динамики контейнеризации железнодорожных перевозок в России.

Традиционный показатель контейнеризации железнодорожных перевозок в РФ, по оценке аналитиков Группы, составляет в 2026 году около 6,7%. Такой подход учитывает в том числе массовые сырьевые грузы — уголь, нефтяные грузы, железную руду и другие категории, для которых переход на контейнерную технологию зачастую технологически или экономически нецелесообразен.

Аналитики ГК «Дело» предлагают также оценивать «чистую контейнеризацию» — без учёта слабоконтейнеризируемых грузов. По данной методологии только с 2021 года уровень контейнеризации вырос на 7 проц. пунктов — до 30,5% по итогам 7 месяцев 2026 года.

При этом потенциал дальнейшего роста распределён между направлениями неравномерно: импортные и транзитные перевозки уже характеризуются высоким уровнем контейнеризации, поэтому основной резерв сохраняется в экспортной погрузке, где значительная часть потенциально контейнеризируемых грузов пока перевозится традиционными способами.

Для реализации этого потенциала, считают в ГК «Дело», необходимо комплексное развитие терминальных мощностей в регионах зарождения грузов, формирование конкурентных мультимодальных решений для клиента, а также расширение географии перевозок.

Фото: ГК «Дело»