Погрузка Федеральной грузовой компании в июле 2026

По результатам производственной деятельности в июле 2026 года объем погрузки в подвижной состав АО «ФГК» на сети российских железных дорог увеличился на 16,2% к июлю прошлого года и достиг 5,9 млн тонн (92 тыс. вагоноотправок), сообщает компания на своем сайте.

Генеральный директор АО «ФГК» Дмитрий Мурев отметил существенный рост объема погрузки каменного угля: «В июле 2026 года в рамках работы с крупными угледобывающими предприятиями и промышленными холдингами Кузбасса, Красноярского и Забайкальского краев, Хакассии и Якутии в полувагоны Компании погружено 2,9 млн тонн каменного угля (свыше 40 тыс. вагоноотправок). Для обеспечения потребностей жилищно-коммунального хозяйства и энергетического сектора экономики во внутреннем сообщении перевезено 1,2 млн тонн. На экспорт отправлено также 1,2 млн тонн угля. Мы отмечаем тенденцию роста погрузки каменного угля в подвижной состав АО «ФГК» в направлении портов Дальнего Востока (до 730,6 тыс. тонн) и Северо-Запада (до 353 тыс. тонн), что обусловлено, в том числе, перестройкой логистических цепочек и экспортных грузопотоков. Остальной объем распределился в импортном и транзитном сообщении».

Структура грузовой базы АО «ФГК» в июле 2026 года:

каменный уголь – 2,9 млн тонн (44%);

строительные грузы – 1,8 млн тонн (30%);

руда – 520 тыс. тонн (8%);

металлы – 288 тыс. тонн (7%);

удобрения – 95 тыс. тонн (2%) и др.

Больше всего грузов было погружено в подвижной состав ФГК в июле 2026 года на Западно-Сибирской железной дороге – 1,3 млн тонн, Красноярской – 634 тыс. тонн, Дальневосточной – 595 тыс. тонн, Юго-Восточной – 425 тыс. тонн Свердловской – 383 тыс. тонн, Октябрьской – 374 тыс. тонн.

Фото: ФГК