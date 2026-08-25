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Погрузка Федеральной грузовой компании в июле 2026
25.08.2026

Погрузка Федеральной грузовой компании в июле 2026

    • По результатам производственной деятельности в июле 2026 года объем погрузки в подвижной состав АО «ФГК» на сети российских железных дорог увеличился на 16,2% к июлю прошлого года и достиг 5,9 млн тонн (92 тыс. вагоноотправок), сообщает компания на своем сайте.

    Генеральный директор АО «ФГК» Дмитрий Мурев отметил существенный рост объема погрузки каменного угля: «В июле 2026 года в рамках работы с крупными угледобывающими предприятиями и промышленными холдингами Кузбасса, Красноярского и Забайкальского краев, Хакассии и Якутии в полувагоны Компании погружено 2,9 млн тонн каменного угля (свыше 40 тыс. вагоноотправок). Для обеспечения потребностей жилищно-коммунального хозяйства и энергетического сектора экономики во внутреннем сообщении перевезено 1,2 млн тонн. На экспорт отправлено также 1,2 млн тонн угля. Мы отмечаем тенденцию роста погрузки каменного угля в подвижной состав АО «ФГК» в направлении портов Дальнего Востока (до 730,6 тыс. тонн) и Северо-Запада (до 353 тыс. тонн), что обусловлено, в том числе, перестройкой логистических цепочек и экспортных грузопотоков. Остальной объем распределился в импортном и транзитном сообщении».

    Структура грузовой базы АО «ФГК» в июле 2026 года:

    • каменный уголь – 2,9 млн тонн (44%);
    • строительные грузы – 1,8 млн тонн (30%);
    • руда – 520 тыс. тонн (8%);
    • металлы – 288 тыс. тонн (7%);
    • удобрения – 95 тыс. тонн (2%) и др.

    Больше всего грузов было погружено в подвижной состав ФГК в июле 2026 года на Западно-Сибирской железной дороге – 1,3 млн тонн, Красноярской – 634 тыс. тонн, Дальневосточной – 595 тыс. тонн, Юго-Восточной – 425 тыс. тонн Свердловской – 383 тыс. тонн, Октябрьской – 374 тыс. тонн.

    Фото: ФГК


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