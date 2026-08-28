Контейнерооборот через Гетеборг на уровне прошлого года

Контейнерооборот через порт Гетеборг составил по итогам первого полугодия 2026 года 462 тыс. TEU – на уровне аналогичного периода рекордного 2025 года, сообщили SeaNews в порту.

При этом вырос оборот груженых контейнеров, в то время как перевалка порожняка сократилась. Это означает фактически оборот контейнерных грузов вырос – главным образом за счет роста импорта. Экспорт, по данным администрации порта Гетеборг, остался примерно на прошлогоднем уровне.

Также вырос грузопоток на прямых сервисах на азиатском направлении. Гетеборг, напомнил вице-президент администрации порта по маркетингу и продажам, Клаес Сундмарк – единственный порт в Швеции, в который выполняют заходы суда, занятые на прямых сервисах из портов Азии.

Более 60% контейнеров, которые обрабатываются в Гетеборге, доставляются в порт и вывозятся из него по железной дороге. Грузоооборот по железной дороге через Гетеборг составил 268 тыс. TEU, на 2% больше, чем за первое полугодие 2025 года.

Новых автомобилей в январе-июне 2026 года через Гетеборг прошло 144 тыс. единиц, на 17% больше, чем годом ранее. Три четверти всего этого объема приходится на экспорт.

Перевалка ро-ро грузов на внутриевропейском направлении (трейлеров и т.п.) увеличилась на 2% до 278 тыс. единиц, главным образом за счет рост оборота на/из Центральной Европы.

Грузопоток нефти и нефтепродуктов увеличился на 19% до 11 млн тонн. Оборот сухих грузов вырос на 7% до 165 тыс. тонн.

Пассажирооборот увеличился на 1% до 585 тыс. человек. За первое полугодие 2026 года в Гетеборг было выполнено 20 судозаходов круизных судов.

Фото: Администрация порта Гетеборг