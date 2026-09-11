Аналитический дайджест SeaNews, 7-11 сентября 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 36, 2026

На 36 неделе 2026 года ставки фрахта почти на все направления увеличились.

Все порты Финляндии, 7 месяцев 2026

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-июля 2026 года составил 898,1 тыс. TEU.

Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2026

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января-июля 2026 года составил 115 млн TEU.

Российский транспортный сектор

Отправки контейнеров в полувагонах удвоились

В августе из дальневосточных портов отправлялось в среднем в сутки 16 поездов с импортными контейнерами.

Новый рекорд месяца по экспорту угля на восток в августе

В августе 2026 года по сети РЖД в восточном направлении отправлено на экспорт 10,6 млн тонн угля.

Товарооборот

Импорт из Индии может вырасти в 3 раза

За 10 лет товарооборот России и Индии вырос в 11 раз — с 6,3 млрд долларов до рекордных 68,7 млрд долларов в 2025 году.

Российский экспорт и импорт, 7 месяцев 2026

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-июле 2026 года составил 437,6 млрд долларов США.

Складская логистика

Ставки складской аренды в Московском регионе снизилась

Снижение ставок происходит на фоне роста свободного предложения.

Логисты ожидают роста тарифов на складские услуги

Основным фактором, влияющим на текущий уровень цен, остается дефицит персонала.

Фрахтовый рынок

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности сентябрь 2026 года и статистика судозаходов за август 2026 года.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 37 неделя, 2026

В Каспийском регионе ставки фрахта продолжают устойчиво расти уже несколько недель подряд.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 37, 2026

На 37 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских относительно прошлой недели относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 37 неделя, 2026

На 37 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на исследуемые направления относительно прошлой недели снова значительно увеличились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 37, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении в направлении северных портов Китая подросли.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 36 неделя 2026

На 36 неделе 2026 года цена на высокосернистый мазут (HSFO) в Роттердаме составляла $563.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 37 неделя 2026

В Санкт-Петербурге на 8 сентября стоимость высокосернистого мазута (HSFO) составляет $640.25.

Фото: Группа «Дело»