Ставки складской аренды в Московском регионе снизилась

В сентябре 2026 года средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на готовые складские площади класса А в Московском регионе составляет 10 140 руб./кв. м/год без учета НДС и операционных расходов, сообщили SeaNews в NF GROUP.

Для сравнения, во втором квартале 2026 года показатель находился на уровне 10 250 руб./кв. м/год, в первом квартале – 10 500 руб./кв. м/год, а по итогам 2025 года – 10 900 руб./кв. м/год. Таким образом, за 9 месяцев текущего года ставка аренды снизилась на 7%. К концу 2026 года показатель может снизиться до 9 500 руб./кв. м/год.

Снижение ставок происходит на фоне роста свободного предложения. В сентябре 2026 года доля вакантных площадей в Московском регионе достигла 6,9% с учетом субаренды, увеличившись на 2,6 проц. пункта за 9 месяцев текущего года. В абсолютном выражении для аренды доступно более 2 млн кв. м складов, из которых около 1,7 млн кв. м приходится на прямую аренду и 330 тыс. кв. м – на субаренду.

Дополнительное влияние на рынок оказывает активный ввод новых объектов. За 9 месяцев 2026 года в Московском регионе, по оценке NF GROUP, введено 1,68 млн кв. м складов классов А и В, что на 83% превышает результат аналогичного периода прошлого года. До конца текущего года ожидается завершение строительства еще 620 тыс. кв. м, при этом около 350 тыс. кв. м остаются незаконтрактованными.

При сохранении заявленных сроков ввода совокупный объем нового качественного предложения по итогам 2026 года может достигнуть 2,3 млн кв. м, что станет максимальным значением за последние 12 лет. Порядка 56% этого объема будет представлено спекулятивными проектами. Выход новых объектов, не обеспеченных предварительными договорами аренды, увеличивает объем доступного предложения и усиливает конкуренцию между собственниками.

При этом интерес арендаторов к складской недвижимости активизировался в начале второго полугодия. Согласно оценке NF GROUP, за январь–сентябрь 2026 года объем сделок с объектами классов А и В в Московском регионе составил более 1,4 млн кв. м. На Московский регион пришлось 53% общего объема сделок со складской недвижимостью в России за этот период.

На фоне выхода новых площадей и текущей динамики спроса объем свободных складских площадей в Московском регионе к концу 2026 года может составить 2,3–2,4 млн кв. м. Рост предложения создает условия для большей гибкости при согласовании коммерческих условий между собственниками и арендаторами.

«Начало второго полугодия на рынке складской недвижимости отметилось оживлением – появился дополнительный спрос на площади, – прокомментировал ситуацию Константин Фомиченко, партнер, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF GROUP. – При этом в моменте ставки аренды перестали заметно снижаться. В горизонте ближайших кварталов мы ожидаем незначительного снижения средневзвешенной ставки под давлением продолжающегося ввода незаконтрактованных объектов. По нашим оценкам, возврат к росту показателя произойдет не ранее 2027 года: по итогам 2027 года мы прогнозируем ставку на уровне 9 700–9 800 руб./кв. м/год без НДС и операционных расходов».

Инфографика: SeaNews