Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 37, 2026
10.09.2026

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 37, 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.08.2026
    Перевозки зерна по жд, июль 2026
    С января по июль на сети РЖД погружено более 19,2 млн тонн зерна.
    Зерновые грузыПогрузкаРЖД
    0
    15.01.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 3 неделя, 2026
    Ставки подросли.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    13.07.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2026
    Ставки на порты Персидского залива незначительно опустились.
    Только для подписчиков
    2026контейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставки
    0
    30.04.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 18 неделя, 2026
    Ставки снижаются четвертую неделю подряд.
    Только для подписчиков
    2026Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    23.01.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 4 неделя, 2026
    Ставки повысились.
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    06.08.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 32 неделя, 2026
    Ставки стоят на месте шестую неделю.
    Только для подписчиков
    2026Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.09.2026 От мегамаксов к гигамаксам
    09.09.2026 Отправки контейнеров в полувагонах удвоились
    09.09.2026 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2026
    08.09.2026 Новый сервис из Китая в Калининград
    08.09.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2026
    08.09.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    09.09.2026 Расширен перечень случае, когда допускаются бумажные накладные
    08.09.2026 Цифровизация таможенных операций в повестке ВЭФ
    31.08.2026 9,7 млрд рублей на субсидирование жд перевозок сельхозпродукции
    27.08.2026 Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки
    26.08.2026 Изменения в законодательстве в части автоперевозок
    21.08.2026 Утвержден проект структуры Концепции развития внутреннего водного транспорта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •