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Обзор мирового рынка бункеровки. 36 неделя 2026
07.09.2026

Обзор мирового рынка бункеровки. 36 неделя 2026

    • На 36 неделе 2026 года, по данным Oil Monster на 2 сентября, в Роттердаме цена на высокосернистый мазут (HSFO) составляла $563, на низкосернистый мазут (VLSFO) — $688. MGO стоил $13210.

    В порту Стамбул, по данным Oil Monster, стоимость HSFO составляла $549. Цена на VLSFO находилась на уровне $832. Стоимость MGO находилась на уровне $702.

    В Пусане за HSFO давали $710. VLSFO стоил $925, MGO — $1320.

    В порту Пирей за HSFO давали $695.25. Цена VLSFO составляла $867. Цена на MGO была на уровне $1704.75.

    В Сингапуре стоимость HSFO составляла $682.5. За VLSFO давали $835. MGO стоил $1532.75.

    Стоит отметить, что на 35 неделе 2026 года Oil Monster данные не публиковал.

    Напоминаем, что стоимостные показатели даны на основании платформы Oil Monster. Реальные цены предложения и контрактов могут отличаться от этих значений как в бОльшую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

    Фото: Sea Trade


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