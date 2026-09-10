Импорт из Индии может вырасти в 3 раза

За 10 лет товарооборот России и Индии вырос в 11 раз — с 6,3 млрд долларов до рекордных 68,7 млрд долларов в 2025 году. Теоретический потенциал индийского экспорта оценивается в 35,7 млрд долларов, достижимый прирост к 2030 году составит 11 млрд долларов, что обеспечит трехкратный рост по сравнению с уровнем 2024-2025 годов.

Такие данные содержатся в исследовании российской консалтинговой компании Strategy Partners, результаты которого Сбер представил на первой Международной выставке «Иннопром. Индия», проходящей 9-11 сентября в Нью-Дели накануне XVIII саммита глав государств БРИКС.

Как сообщает Сбер со ссылкой на результаты исследования, за 10 лет товарооборот между двумя странами вырос, однако его структура остаётся асимметричной: экспорт из Индии в Россию составляет лишь 4,9 млрд долларов, в то время как торговый дефицит индийской стороны достиг 58,9 млрд долларов. Основу российского экспорта составляет сырая нефть, что, по мнению экспертов, сохранится и в дальнейшем, а ребалансировка возможна только через рост индийского промышленного экспорта.

«Индия экспортирует товары и услуги на сумму более 860 млрд долларов в год, на долю России в этом объёме приходится чуть менее 1%. Впрочем, мы наблюдаем положительную динамику и ожидаем кратное увеличение индийского экспорта в РФ. Если ранее закупки ограничивались фармацевтикой, рисом, чаем, отдельными видами химической продукции и текстиля, то в настоящее время в структуру поставок входят автокомпоненты, промышленная химия и электроника. В базовом сценарии при устранении тарифных и сертификационных барьеров индийский экспорт в Россию в течение пяти лет может вырасти на 10-20 млрд долларов. Это позволит сделать структуру двусторонней торговли более сбалансированной», — отметил Иван Носов, СЕО СберИндии.

Среди основных барьеров, сдерживающих рост индийского экспорта, эксперты выделяют сроки и стоимость доставки, дефицит рефрижераторных мощностей, сертификация по ГОСТ-Р, а также ценовая конкуренция с китайскими поставщиками. Дополнительным ограничением остаются пошлины на отдельные группы товаров.

Среди ключевых направлений ребалансировки предлагаются активизация работы над соглашением о свободной торговле между Индией и ЕАЭС, двустороннее инвестиционное соглашение, развитие коридоров Ченнаи — Владивосток и Северного морского пути. Дополнительное значение имеют ратификация Россией соглашения RELOS о взаимной логистической поддержке, расчёты в национальных валютах и совместимость платёжных систем СПФС, RuPay и UPI.

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