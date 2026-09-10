Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Импорт из Индии может вырасти в 3 раза
10.09.2026

Импорт из Индии может вырасти в 3 раза

    • За 10 лет товарооборот России и Индии вырос в 11 раз — с 6,3 млрд долларов до рекордных 68,7 млрд долларов в 2025 году. Теоретический потенциал индийского экспорта оценивается в 35,7 млрд долларов, достижимый прирост к 2030 году составит 11 млрд долларов, что обеспечит трехкратный рост по сравнению с уровнем 2024-2025 годов.

    Такие данные содержатся в исследовании российской консалтинговой компании Strategy Partners, результаты которого Сбер представил на первой Международной выставке «Иннопром. Индия», проходящей 9-11 сентября в Нью-Дели накануне XVIII саммита глав государств БРИКС.

    Как сообщает Сбер со ссылкой на результаты исследования, за 10 лет товарооборот между двумя странами вырос, однако его структура остаётся асимметричной: экспорт из Индии в Россию составляет лишь 4,9 млрд долларов, в то время как торговый дефицит индийской стороны достиг 58,9 млрд долларов. Основу российского экспорта составляет сырая нефть, что, по мнению экспертов, сохранится и в дальнейшем, а ребалансировка возможна только через рост индийского промышленного экспорта.

    «Индия экспортирует товары и услуги на сумму более 860 млрд долларов в год, на долю России в этом объёме приходится чуть менее 1%. Впрочем, мы наблюдаем положительную динамику и ожидаем кратное увеличение индийского экспорта в РФ. Если ранее закупки ограничивались фармацевтикой, рисом, чаем, отдельными видами химической продукции и текстиля, то в настоящее время в структуру поставок входят автокомпоненты, промышленная химия и электроника. В базовом сценарии при устранении тарифных и сертификационных барьеров индийский экспорт в Россию в течение пяти лет может вырасти на 10-20 млрд долларов. Это позволит сделать структуру двусторонней торговли более сбалансированной», — отметил Иван Носов, СЕО СберИндии.

    Среди основных барьеров, сдерживающих рост индийского экспорта, эксперты выделяют сроки и стоимость доставки, дефицит рефрижераторных мощностей, сертификация по ГОСТ-Р, а также ценовая конкуренция с китайскими поставщиками. Дополнительным ограничением остаются пошлины на отдельные группы товаров.

    Среди ключевых направлений ребалансировки предлагаются активизация работы над соглашением о свободной торговле между Индией и ЕАЭС, двустороннее инвестиционное соглашение, развитие коридоров Ченнаи — Владивосток и Северного морского пути. Дополнительное значение имеют ратификация Россией соглашения RELOS о взаимной логистической поддержке, расчёты в национальных валютах и совместимость платёжных систем СПФС, RuPay и UPI.

    Фото: wallpapershome.ru


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.05.2026
    Товарооборот Россия – Азербайджан в первом квартале 2026 года
    Сократился на 47,8%.
    Только для подписчиков
    2026АзербайджанВнешняя торговляТоварооборот
    0
    20.04.2026
    СберСтрахование продлило аккредитацию в Главном управлении судоходства Индии
    Полис страхования ответственности дает покрытие в случае претензий со стороны третьих лиц на сумму до 100 млн долларов.
    аккредитацияИндияСберСтрахованиеСтрахование
    0
    26.06.2026
    Первая партия пиломатериалов из Алтайского края в Индию
    Алтайский край впервые за несколько лет отправил пиломатериалы на экспорт в Индию под контролем ЦОК АПК.
    ИндияЛесные грузыПиломатериалыЭкспорт
    0
    29.04.2026
    Товарооборот Россия – Грузия в первом квартале 2026 года
    Увеличился на 14,6%
    Только для подписчиков
    2026Внешняя торговляГрузияТоварооборот
    0
    24.07.2026
    FESCO увеличила контейнерные перевозки
    Между Индией, странами Аравийского полуострова и Новороссийском
    FESCO ИндияКонтейнерные перевозкиНовороссийск
    0
    09.02.2026
    Товарооборот Россия – Сербия в 2025 году
    Товарооборот снизился на 3,6%.
    Только для подписчиков
    2025СербияТоварооборот
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.09.2026 От мегамаксов к гигамаксам
    09.09.2026 Отправки контейнеров в полувагонах удвоились
    09.09.2026 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2026
    08.09.2026 Новый сервис из Китая в Калининград
    08.09.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2026
    08.09.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    09.09.2026 Расширен перечень случае, когда допускаются бумажные накладные
    08.09.2026 Цифровизация таможенных операций в повестке ВЭФ
    31.08.2026 9,7 млрд рублей на субсидирование жд перевозок сельхозпродукции
    27.08.2026 Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки
    26.08.2026 Изменения в законодательстве в части автоперевозок
    21.08.2026 Утвержден проект структуры Концепции развития внутреннего водного транспорта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •