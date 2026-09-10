Новый рекорд месяца по экспорту угля на восток в августе

В августе 2026 года по сети РЖД в восточном направлении отправлено на экспорт 10,6 млн тонн угля, сообщила компания в своем макс-канале. Это на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и абсолютный рекорд для августа.

Стабильный прирост, поясняют в РЖД, обеспечивается на фоне устойчивого спроса на азиатских рынках, прежде всего в Китае.

С учётом внутрироссийского сообщения на восток по БАМу и Транссибу отгружено 13,3 млн тонн угля (+4,7% к августу 2025 года).

В целом погрузка угля на сети РЖД в августе составила 26,8 млн тонн (+5,2% к августу 2025 года), из них на экспорт – 15,9 млн тонн (+7,9%).

В направлении портов отправлено 14,6 млн тонн (+9,8%).

Всего за 8 месяцев 2026 года погружено 220 млн тонн угля (+2,9%), в том числе на экспорт – 126,5 млн тонн (+7,2%).

Фото: РЖД