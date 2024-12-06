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Грузы РЖД, 11 месяцев 2024: выросла погрузка удобрений и кокса
06.12.2024

Аналитический дайджест SeaNews, 2-6 декабря 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    Объем производства рефконтейнеров в этом году вырос

    По итогам первого полугодия 2024 года в мире было произведено рефконтейнеров суммарной вместимостью 122 тыс. TEU.

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 49, 2024

    На 49 неделе 2024 года на исследуемых трейдах наблюдается разнонаправленная динамика. 

    CMA CGM, Maersk и COSCO борются за лидерство на транстихоокеанском трейде

    По данным Alphaliner, CMA CGM вырвала лидирующую позицию на этом рынке у Maersk.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 49 неделя 2024

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 49 неделе 2024 года по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 6%.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2024 в деталях

    В октябре 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос на 15,9% относительно показателя октября 2023 года.

    Грузы РЖД, 11 месяцев 2024: выросла погрузка удобрений и кокса

    По итогам 11 месяцев 2024 года погрузка на сети РЖД снизилась на 4,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2024: плюс 15,9%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в экспорте.

    Товарооборот Россия – Сербия в январе-октябре 2024 года

    По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в январе-октябре 2024 года снизился на 20,8%.

    Грузооборот Балтийского бассейна в октябре 2024 в деталяхВ октябре 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 0,5% относительно показателя прошлого октября 2023 года.

    Грузооборот Балтийского бассейна в октябре 2024: снижение на 0,5%

    В октябре 2024 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,3%.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре 2024 в деталях

    В октябре 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 0,9% относительно показателя октября 2023 года.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре снизился на 0,9%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 1,1%.

     

    Товарооборот РФ

    Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, 9 месяцев 2024

    По данным Евростата, российский морской экспорт СПГ в страны Евросоюза по итогам первых 9 месяцев 2024 года составил 2,4 млн тонн.

    Товарооборот Россия — Китай в январе-октябре 2024 года

    По итогам января-октября 2024 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 2,8% относительно показателя января-октября 2023 года.

    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-сентябрь 2024

    По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе-сентябре 2024 года в денежном выражении составил 6,5 млрд евро.

    Товарооборот Россия – Грузия в январе-октябре 2024 года

    По данным национальной службы статистики Грузии, в январе-октябре 2024 года товарооборот между Россией и Грузией увеличился на 1% относительно показателя января-октября 2023 года.

    Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-сентябрь 2024

    По данным Евростата, импорт одежды из Евросоюза в Россию в январе-сентябре 2024 года в денежном выражении составил 510,5 млн евро.

     

    Порты

    Все порты Финляндии, 9 месяцев 2024

    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-сентября 2024 года составил 990 тыс. TEU.

    Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q3 2024

    По итогам 9 месяцев 2024 года суммарный оборот груженых контейнеров через три крупнейших контейнерных порта Прибалтики – Клайпеду, Таллин и Ригу составил почти 719 тыс. TEU.

     

    Финансы

    Ставка аренды в складских комплексах Санкт-Петербурга и Ленобласти выросла на 16%

    На конец 2023 года средневзвешенная ставка аренды на складские объекты класса А в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 8 650 руб. за кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов). 

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 49, 2024

    На 49 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта на отдельных направлениях пошли вниз.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 49 неделя, 2024

    На 49 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на все направления снизились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 49, 2024

    На 49 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов почти на всех направлениях увеличились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 48, 2024

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не меняются третью неделю подряд.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 49 неделя 2024

    На 49 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах снизились.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 49 неделя 2024

    На 49 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах России продолжают снижаться.

     

    Фото: РЖД

     


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