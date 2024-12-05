Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 49, 2024
05.12.2024

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 49, 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.07.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2024 в деталях
    В мае 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 17,1% относительно показателя мая […]
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    23.05.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 21, 2024
    На 21 неделе года в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжают постепенно снижаться. Так, ставка […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    23.10.2024
    Грузооборот российских портов в сентябре 2024 в деталях
    Грузооборот всех морских портов России в сентябре 2024 года снизился на 5,9% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    09.01.2024
    78 отмененных рейсов, со 2 по 6 неделю 2024
    По информации международного аналитического агентства Drewry, со 2 недели (8-14 января) по 6 неделю […]
    2024Отмена рейсов
    0
    11.11.2024
    Гетеборг по-прежнему рассчитывает на рекордный контейнерооборот
    Несмотря на снижение объемов в третьем квартале
    2024ГетеборгГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    20.11.2024
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 9 месяцев 2024
    Отгрузки из Евросоюза в РФ выросли
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатМорские перевозки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.12.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре 2024 в деталях
    05.12.2024 CMA CGM, Maersk и COSCO борются за лидерство на транстихоокеанском трейде
    05.12.2024 CMA CGM расширяет присутствие в регионе Красного моря
    04.12.2024 Фидерные и региональные линии зарабатывают на ситуации в Красном море
    04.12.2024 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q3 2024
    03.12.2024 Сервис FREIGHTMarket обновлен
    Госрегулирование Показать всё
    04.12.2024 Назначения в ФТС
    03.12.2024 Ставки таможенных сборов проиндексируют
    02.12.2024 Назначен и.о. начальника Главного управления информационных технологий ФТС
    02.12.2024 Временное ограничение на экспорт бензина продлено
    28.11.2024 Повышена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    27.11.2024 Грузия внедряет «единое морское окно»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •