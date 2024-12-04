Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Сербия в январе-августе 2022 года
04.12.2024

Товарооборот Россия – Сербия в январе-октябре 2024 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.08.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2024 в деталях
    В июле 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 38,4% относительно показателя июля […]
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    26.03.2024
    Лидеры Финляндии, 2 месяца 2024
    Контейнерооборот вырос на треть
    2024КонтейнерооборотФинляндия
    0
    05.07.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2024 в деталях
    В мае 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 17,1% относительно показателя мая […]
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    25.11.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2024
    Ставки на порты Персидского залива увеличились
    Только для подписчиков
    2024контейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставки
    0
    11.06.2024
    Оборот мировых контейнерных линий, 4 месяца 2024
    Объем мирового рынка контейнерных перевозок вырос на 8%
    Только для подписчиков
    2024Мировые линии
    0
    24.09.2024
    «ТрансКонтейнер» собрал партнеров во Владивостоке
    В начале сентября во Владивостоке дальневосточный филиал ПАО «ТрансКонтейнер» провел традиционную встречу со своими […]
    2024ТрансКонтейнер
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.12.2024 Фидерные и региональные линии зарабатывают на ситуации в Красном море
    04.12.2024 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q3 2024
    03.12.2024 Сервис FREIGHTMarket обновлен
    03.12.2024 COSCO SHIPPING запускает рыбный экспресс
    03.12.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2024: плюс 15,9%
    03.12.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    04.12.2024 Назначения в ФТС
    03.12.2024 Ставки таможенных сборов проиндексируют
    02.12.2024 Назначен и.о. начальника Главного управления информационных технологий ФТС
    02.12.2024 Временное ограничение на экспорт бензина продлено
    28.11.2024 Повышена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    27.11.2024 Грузия внедряет «единое морское окно»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •