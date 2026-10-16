Информационно-аналитическое агентство
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«Остерра» модернизирует систему управления терминалом
16.10.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 12-16 октября 2026

    • Мировой контейнерный рынок

    Top-25 контейнерных линий на 1 октября 2026По состоянию на 1 октября 2026 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности оперировали 68% существующих контейнеровозов.

    Контейнерооборот лидеров, 9 месяцев 2026

    Контейнерооборот Шанхая по итогам 9 месяцев 2026 года составил 42,8 млн TEU.

     

    Российский транспортный сектор

    Ставки на тенты растут

    Динамика по типам кузова оказалась разнонаправленной: медианная ставка на тентованные перевозки увеличилась, а на рефрижераторные, наоборот, снизилась.

    Погрузка ФГК в третьем квартале 2026

    По итогам третьего квартала 2026 года в подвижной состав АО «ФГК» погружено 17,1 млн тонн грузов.

    Погрузка угля РЖД, 9 месяцев 2026

    Наиболее значительные объемы отгружены из Кемеровской области.

     

    Товарооборот

    Грузопоток через пункты пропуска Северного Кавказа растет

    Только в сентябре через российско-грузинский участок границы проследовало более 34 тыс. большегрузных автомобилей.

    Российский экспорт и импорт, 8 месяцев 2026

    По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-августе 2026 года составил 505,5 млрд долларов США.

    Грузоперевозки по МТК «Север – Юг», 9 месяцев 2026

    За 9 месяцев 2026 года по МТК «Север – Юг» было перевезено 8,9 млн тонн различных грузов.

    Импорт спортивного инвентаря в Сибирь растет

    За 9 месяцев 2026 года предприниматели Сибири ввезли из стран дальнего зарубежья 116 тонн товаров для тенниса.

    Грузоперевозки с Казахстаном выросли на 3,2%

    По итогам 9 месяцев 2026 года перевозки по сети Российских железных дорог в сообщении с Казахстаном достигли почти 72 млн тонн.

     

    Флот

    Рынок утилизации судов на спаде

    В течение пяти последних лет ежегодно на слом отправлялось всего 0,5% действующего тоннажа. 

     

    Складская логистика

    Разворот на рынке складской недвижимости Московского региона

    На фоне повышения спроса снижение средних запрашиваемых ставок аренды практически остановилось. 

     

    Фрахтовый рынок

    Обновлен сервис FREIGHTMarket

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности конец октября 2026 года.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 42 неделя, 2026

    В Каспийском регионе ставки фрахта снизились.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 41 неделя 2026

    В Пусане за HSFO давали на 11,6% больше, чем на предыдущей неделе.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 42 неделя 2026

    На 42 неделе 2026 года цены на все виды бункерного топлива в исследуемых портах пошли вверх.

     

    Фото: Терминал «Остерра»


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