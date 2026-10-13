Ставки на тенты растут

За третий квартал 2026 года средневзвешенная ставка на перевозки тентованным и рефрижераторным автотранспортом выросла к показателю второго квартала на 11,5%. При этом динамика по типам кузова оказалась разнонаправленной: медианная ставка на тентованные перевозки увеличилась на 16,8%, а на рефрижераторные, наоборот, снизилась на 4%.

Такими данными поделились с SeaNews в технологической компании «Цифровизация транспорта», разработчике цифровой платформы CARGO.RUN. Недавно компания запустила индекс ставок на FTL-перевозки, который рассчитывается на основании итоговых ставки по закрытым заявкам на выполненные рейсы и рейсы в работе с подтвержденным въездом на первую точку маршрута.

По состоянию на конец октября – начало сентября средняя вставка на перевозку тентованным автопарком составляла 124,8 руб./км с НДС, рефрижераторным – 113,8 руб./км.

К показателю прошлого года ставки конца сентября средняя ставка на перевозку тентованными автомобилями выросла на 26,4%, рефрижераторными – на 29,9%.

Ставки на перевозки из Центрального федерального округа выросли на 8,8%, в ЦФО – на 11,7%, из Северо-Западного федерального округа – на 6+,2%, в СЗФО – на 16,1%, из Приволжского федерального округа – на 13,9%, в ПФО – на 18,3%, из Южного Федерального округа – на 34,2%, в ЮФО – на 12,6%.

Ставки на перевозки из Москвы в Петербург увеличились в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом на 15,1% до 126,5 руб./км, в Краснодар – на 6,9%, в Екатеринбург – на 9,9%, из Новосибирска в Екатеринбург – на 26,8%.

Скриншот: CARGO.RUN