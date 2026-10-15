Погрузка угля РЖД, 9 месяцев 2026

За январь-сентябрь 2026 года на сети РЖД погружено 246 млн тонн угля, на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале. Экспортные отгрузки составили 141 млн тонн (+6,2%).

Наиболее значительные объемы отгружены из Кемеровской области (Кузбасс) – 130,8 млн тонн (+4,5%), Республики Хакасия – 18,5 млн тонн (+9,1%), Амурской области – 17,9 млн тонн (+3,1%), Новосибирской области – 10,4 млн тонн (+10,5%) и Республики Бурятия – 10,4 млн тонн (+4,2%).

В направлении портов было отправлено 129,9 млн тонн угля, на 9,8%, чем годом ранее. В том числе отгрузки на порты Дальнего Востока составили 84 млн тонн (+11,1%), Северо-Запада – 31,7 млн тонн (+8,4%), Юга – 14,1 млн тонн (+5,7%).

В восточном направлении на экспорт были отправлены рекордные 93,1 млн тонн (+5,8%).

С учётом внутрироссийского сообщения на восток по БАМу и Транссибу отгружено 121,9 млн тонн (+3,1%).

Фото: Порт Остерра