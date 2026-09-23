Погрузка цемента на жд, август 2026

В августе со станций РЖД отправлено 2,2 млн тонн цемента, сообщили Российские железные дороги в своем макс-канале. Это на 6,1% выше прошлогодних показателей.
Для российских потребителей было перевезено 2,1 млн тонн (+6,1%). Погрузка цемента на экспорт увеличилась на 7% до 104 тыс. тонн.
Самую высокую динамику погрузки в июне показали Белгородская область – рост в 1,7 раза до 74 тыс. тонн, Республика Башкортостан – рост в 1,5 раза до 41 тыс. тонн и Воронежская область – рост в 1,4 раза до 115 тыс. тонн.
По данным РЖД, по объёму погрузки цемента лидируют:
- Краснодарский край с 264 тыс. тонн,
- Свердловская и Волгоградская области со 166 тыс. тонн и
- Кемеровская область со 158 тыс. тонн.
Фото: РЖД