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Погрузка цемента на жд, июль 2026
23.09.2026

Погрузка цемента на жд, август 2026

    • В августе со станций РЖД отправлено 2,2 млн тонн цемента, сообщили Российские железные дороги в своем макс-канале. Это на 6,1% выше прошлогодних показателей.

    Для российских потребителей было перевезено 2,1 млн тонн (+6,1%). Погрузка цемента на экспорт увеличилась на 7% до 104 тыс. тонн.

    Самую высокую динамику погрузки в июне показали Белгородская область – рост в 1,7 раза до 74 тыс. тонн, Республика Башкортостан – рост в 1,5 раза до 41 тыс. тонн и Воронежская область – рост в 1,4 раза до 115 тыс. тонн.

    По данным РЖД, по объёму погрузки цемента лидируют:

    • Краснодарский край с 264 тыс. тонн,
    • Свердловская и Волгоградская области со 166 тыс. тонн и
    • Кемеровская область со 158 тыс. тонн.

    Фото: РЖД


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