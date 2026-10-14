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Грузоперевозки по МТК «Север – Юг», 8 месяцев 2026
14.10.2026

Грузоперевозки по МТК «Север – Юг», 9 месяцев 2026

    • За 9 месяцев 2026 года по МТК «Север – Юг» было перевезено 8,9 млн тонн различных грузов (+9,6% к аналогичному периоду 2025 года), сообщили в своем макс-канале «Российские железные дороги».

    Перевозки по западному маршруту показали рост на 9,2%, по транскаспийскому маршруту – на 19,3%.

    В сентябре 2026 года по МТК было перевезено 1,1 млн тонн грузов (+32,2% к сентябрю 2025 года).

    Развитие МТК «Север – Юг» остаётся одним из приоритетов работы РЖД. Маршрут открывает новые возможности для российских экспортёров и транзитного потенциала страны. Совместно с зарубежными коллегами РЖД развивают инфраструктуру для увеличения пропускной способности на МТК.

    Фото: РЖД


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