Грузоперевозки по МТК «Север – Юг», 9 месяцев 2026

За 9 месяцев 2026 года по МТК «Север – Юг» было перевезено 8,9 млн тонн различных грузов (+9,6% к аналогичному периоду 2025 года), сообщили в своем макс-канале «Российские железные дороги».

Перевозки по западному маршруту показали рост на 9,2%, по транскаспийскому маршруту – на 19,3%.

В сентябре 2026 года по МТК было перевезено 1,1 млн тонн грузов (+32,2% к сентябрю 2025 года).

Развитие МТК «Север – Юг» остаётся одним из приоритетов работы РЖД. Маршрут открывает новые возможности для российских экспортёров и транзитного потенциала страны. Совместно с зарубежными коллегами РЖД развивают инфраструктуру для увеличения пропускной способности на МТК.

Фото: РЖД