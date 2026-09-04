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“K” Line заказывает танкеры VLCC
04.09.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 31 августа — 4 сентября 2026

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2026

    На 35 неделе 2026 года ставки фрахта почти на все направления увеличились.

     

    Российский транспортный сектор

    Грузы РЖД, 8 месяцев 2026: минус 0,6%

    По итогам 8 месяцев 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 0,6% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года.

    Перевозки контейнеров по сети РЖД могут составить 8 млн TEU

    Перевозки контейнеров по сети РЖД могут составить 8 млн TEU в 2026 году.

    Регионы-лидеры по погрузке на жд, август 2026

    Самую высокую динамику в июле показала Ростовская область.

     

    Товарооборот

    Импорт фруктов через Минераловодский таможенный пост

    Импорт сезонных фруктов через Минераловодский таможенный пост вырос в 1,5 раза.

    Импорт цветов на Урал

    В августе Уральским таможенным управлением оформлено почти 122 тонны свежих цветов.

    Импорт цветов к 1 сентября

    В августе было задекларировано почти 9,5 тыс. тонн свежих цветов стоимостью 6 млрд рублей.

    Импорт винограда на Урал

    Основной объем поставок пришелся на август.

    Товарооборот Россия – Казахстан в первом полугодии 2026 года

    По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот между Россией и Казахстаном в первом полугодии 2026 года составил 13,2 млрд долларов.

     

    Финансы

    FESCO увеличила выручку на 5%, сократила прибыль на 95%

    Выручка по группе составила выручка 92 074 млн рублей.

    Frontline увеличил прибыль в 11 раз

    Frontline опубликовал неаудированные финансовые показатели за первое полугодие и второй квартал 2026 года.

     

    Фрахтовый рынок

    Обновлен сервис FREIGHTMarket

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности сентябрь 2026 года.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 35 неделя, 2026

    На направлении Новороссийск – Алжир ставка на перевозку партии зерна 30 тыс. тонн судами типа Handymax находятся на уровне прошлой недели- $75 за тонну.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 35, 2026

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая снова увеличились.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 36 неделя, 2026

    В Каспийском регионе ставки фрахта продолжают устойчиво расти уже несколько недель подряд.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 36, 2026

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая относительно прошлой недели не изменились.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 36 неделя, 2026

    Фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на исследуемые направления относительно прошлой недели резко увеличились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 36, 2026

    На 36 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских относительно прошлой недели снова повысились.

     

    Фото: K Line


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