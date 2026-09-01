Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2026
01.09.2026

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.08.2026
    Обзор мирового рынка бункеровки. 34 неделя 2026
    Цены подросли.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливомировой рынокЦены
    0
    26.08.2026
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-июнь 2026
    Финляндия нарастила поставки из РФ.
    Только для подписчиков
    2026ГрузоперевозкиЕвросоюзЖелезная дорога
    0
    30.03.2026
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2026 в деталях
    Контейнерооборот портов снизился на 77,7%.
    Только для подписчиков
    2026Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    24.08.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2026
    Разнонаправленная динамика ставок
    Только для подписчиков
    2026контейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставки
    0
    14.04.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 15 неделя 2026
    Морской газойль подорожал.
    2026Бункерное топливороссийский рынокЦены
    0
    23.07.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 30 неделя, 2026
    Ставки стоят на месте четвертую неделю.
    Только для подписчиков
    2026Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.09.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2026
    31.08.2026 Новый контейнерный сервис Петербург – Новороссийск
    31.08.2026 FESCO увеличила выручку на 5%, сократила прибыль на 95%
    31.08.2026 CMA CGM подписалась с China Communications Construction Company
    28.08.2026 Контейнерооборот через Гетеборг на уровне прошлого года
    27.08.2026 Новый сервис Китай – российский Дальний Восток
    Госрегулирование Показать всё
    31.08.2026 9,7 млрд рублей на субсидирование жд перевозок сельхозпродукции
    27.08.2026 Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки
    26.08.2026 Изменения в законодательстве в части автоперевозок
    21.08.2026 Утвержден проект структуры Концепции развития внутреннего водного транспорта
    18.08.2026 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    17.08.2026 Оформлена первая грузовая авианакладная
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •