Frontline увеличил прибыль в 11 раз

Frontline опубликовал неаудированные финансовые показатели за первое полугодие и второй квартал 2026 года.

Как сообщили SeaNews в компании, во втором квартале Frontline показал самую высокую прибыль в размере 659,2 млн долларов и самую высокую скорректированную прибыль в размере 580,2 млн долларов.

Чистая прибыль выросла на 17,9% к первому кварталу 2026 года и в 8,5 раза ко второму кварталу 2025 года.

Выручка по итогам второго квартала составила 943,3 млн долларов, на 32,1% выше, чем в первом квартале 2026 года и в 1,9 раза выше, чем во втором квартале 2025 года.

Операционные расходы остались практически на прежнему уровне – 347,2 млн долларов, незначительно увеличившись (+0,9%) к показателю первого квартала 2026 года и незначительно сократившись (-0,3%) в сравнении со вторым кварталом прошлого года.

По итогам первого полугодия выручка выросла к аналогичному показателю 2025 года на 82,6% до 1,66 млрд долларов. Операционные расходы увеличились на 1,2% до 694,4 млн долларов. Чистая прибыль взлетела в 11 раз и составила 1,2 млрд долларов.

Тайм-чартерный эквивалент в сегменте VLCC составил во втором квартале 2026 года 152,7 тыс. долларов в день против 103,5 тыс. долларов в первом квартале, в третьем квартале 2026 года на основании текущих контрактов TCE ожидается на уровне 156,9 тыс. долларов в день. Чтобы выйти в ноль, дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте на ближайшие 12 месяцев должна составлять 23,8 тыс. долларов.

В сегменте танкеров Suezmax дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте во втором квартале составляла 111,5 тыс. долларов против 72,4 тыс. долларов в первом квартале, в третьем квартале ожидается 117,4 тыс. долларов. Чтобы выйти в ноль, необходимо в течение ближайшего года зарабатывать в день 25,7 тыс. долларов.

В сегменте LR2 / Aframax дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте во втором квартале составляла 92,4 тыс. долларов против 50,7 тыс. долларов в первом квартале, в третьем квартале прогнозируется 81 тыс. долларов в день. Чтобы выйти в ноль, нужно обеспечить среднегодовые 22,2 тыс. долларов в день.

Фото: Shipspotting / Robbie Cox