Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Frontline увеличил прибыль в 11 раз
31.08.2026

Frontline увеличил прибыль в 11 раз

    • Frontline опубликовал неаудированные финансовые показатели за первое полугодие и второй квартал 2026 года.

    Как сообщили SeaNews в компании, во втором квартале Frontline показал самую высокую прибыль в размере 659,2 млн долларов и самую высокую скорректированную прибыль в размере 580,2 млн долларов.

    Чистая прибыль выросла на 17,9% к первому кварталу 2026 года и в 8,5 раза ко второму кварталу 2025 года.

    Выручка по итогам второго квартала составила 943,3 млн долларов, на 32,1% выше, чем в первом квартале 2026 года и в 1,9 раза выше, чем во втором квартале 2025 года.

    Операционные расходы остались практически на прежнему уровне – 347,2 млн долларов, незначительно увеличившись (+0,9%) к показателю первого квартала 2026 года и незначительно сократившись (-0,3%) в сравнении со вторым кварталом прошлого года.

    По итогам первого полугодия выручка выросла к аналогичному показателю 2025 года на 82,6% до 1,66 млрд долларов. Операционные расходы увеличились на 1,2% до 694,4 млн долларов. Чистая прибыль взлетела в 11 раз и составила 1,2 млрд долларов.

    Тайм-чартерный эквивалент в сегменте VLCC составил во втором квартале 2026 года 152,7 тыс. долларов в день против 103,5 тыс. долларов в первом квартале, в третьем квартале 2026 года на основании текущих контрактов TCE ожидается на уровне 156,9 тыс. долларов в день. Чтобы выйти в ноль, дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте на ближайшие 12 месяцев должна составлять 23,8 тыс. долларов.

    В сегменте танкеров Suezmax дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте во втором квартале составляла 111,5 тыс. долларов против 72,4 тыс. долларов в первом квартале, в третьем квартале ожидается 117,4 тыс. долларов. Чтобы выйти в ноль, необходимо в течение ближайшего года зарабатывать в день 25,7 тыс. долларов.

    В сегменте LR2 / Aframax дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте во втором квартале составляла 92,4 тыс. долларов против 50,7 тыс. долларов в первом квартале, в третьем квартале прогнозируется 81 тыс. долларов в день. Чтобы выйти в ноль, нужно обеспечить среднегодовые 22,2 тыс. долларов в день.

    Фото: Shipspotting / Robbie Cox


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.08.2026
    FESCO увеличила выручку на 5%, сократила прибыль на 95%
    Транспортная группа FESCO опубликовала операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2026 года.
    FESCO Операционные показателиФинансы
    0
    13.08.2026
    Maersk увеличил выручку во втором квартале
    И повышает прогноз на весь 2026 год
    MaerskПрогнозФинансы
    0
    12.01.2026
    Frontline обновляет флот
    Продает старые VLCC, покупает новые
    FrontlineVLCCОбновление флота
    0
    12.03.2026
    Финансовые результаты ZIM в 2025 году
    Суммарная выручка упала на 18,1%, чистая прибыль – на 77,7%
    2025ZimФинансы
    0
    04.08.2026
    CMA CGM увеличила выручку во втором квартале
    Рост EBITDA в сегменте морских перевозок и снижение в сегменте логистики
    CMA CGMФинансы
    0
    20.08.2026
    ZIM закончил второй квартал 2026 с прибылью
    Но первое полугодие – с убытком
    ZimКонтейнерные перевозкиФинансы
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.09.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2026
    31.08.2026 Новый контейнерный сервис Петербург – Новороссийск
    31.08.2026 FESCO увеличила выручку на 5%, сократила прибыль на 95%
    31.08.2026 CMA CGM подписалась с China Communications Construction Company
    28.08.2026 Контейнерооборот через Гетеборг на уровне прошлого года
    27.08.2026 Новый сервис Китай – российский Дальний Восток
    Госрегулирование Показать всё
    31.08.2026 9,7 млрд рублей на субсидирование жд перевозок сельхозпродукции
    27.08.2026 Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки
    26.08.2026 Изменения в законодательстве в части автоперевозок
    21.08.2026 Утвержден проект структуры Концепции развития внутреннего водного транспорта
    18.08.2026 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    17.08.2026 Оформлена первая грузовая авианакладная
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •