Импорт спортивного инвентаря в Сибирь растет

За 9 месяцев 2026 года предприниматели Сибири ввезли из стран дальнего зарубежья 116 тонн товаров для тенниса, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Почти 95,7 тонн пришлось на настольный теннис. В регион ввезли складные столы, ракетки, шарики и сетки. Также поставлялось оборудование для большого тенниса и стремительно набирающего популярность падела.

Основным экспортером остался Китай (более 64% поставок). Новым торговым партнером в этом году стал Гонконг. Наиболее значительный объем ввоза (115 тонн) пришелся на Новосибирскую область, небольшие партии также оформили предприниматели Иркутской и Томской областей и Республики Хакасия.

Фото: ФТС