Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Про маркетплейс для речного транспорта
15.10.2026

Импорт спортивного инвентаря в Сибирь растет

    • За 9 месяцев 2026 года предприниматели Сибири ввезли из стран дальнего зарубежья 116 тонн товаров для тенниса, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

    Почти 95,7 тонн пришлось на настольный теннис. В регион ввезли складные столы, ракетки, шарики и сетки. Также поставлялось оборудование для большого тенниса и стремительно набирающего популярность падела.

    Основным экспортером остался Китай (более 64% поставок). Новым торговым партнером в этом году стал Гонконг. Наиболее значительный объем ввоза (115 тонн) пришелся на Новосибирскую область, небольшие партии также оформили предприниматели Иркутской и Томской областей и Республики Хакасия.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.09.2026
    Экспорт кондитерской продукции из Уральского региона
    Свыше 350 тонн сладостей экспортировали предприятия Урала с начала 2026 года.
    Кондитерские изделияСтатистика таможниУрал
    0
    06.07.2026
    146 тысяч фур и более 4 тыс. ж/д составов через Забайкальск
    Грузопоток растет – ФТС
    ГрузопотокЗабайкальскСтатистика таможниФТС
    0
    18.06.2026
    Рост грузопотока через российско-монгольскую границу
    А также пассажиропотока
    АвтоперевозкиМонголия Пункты пропуска Статистика таможни
    0
    24.07.2026
    «ТрансКонтейнер» расширил сеть пунктов перегрузки контейнеров
    Из полувагонов на платформы в Западной Сибири
    Дальний ВостокКонтейнерные перевозкиполувагоныСибирь
    0
    23.03.2026
    ФТС об импорте парфюмерии
    И о контрафакте
    Импорткосметические средстваФТС
    0
    08.10.2026
    Грузопоток через МАПП Забайкальск за 9 месяцев 2026
    Роста на 20,6% к прошлому году
    АвтоперевозкиЗабайкальскПункты пропуска Статистика таможни
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.10.2026 Запущен жд сервис Новороссийск – Петербург
    14.10.2026 Структура MSC претендует на новый терминал в Гдыне
    13.10.2026 Расширена география FESCO Caravan Shuttle
    13.10.2026 «Дело» возобновило перевозки руды в Китай
    12.10.2026 Корейский контейнеровоз завершил кругорейс по Севморпути в Европу
    09.10.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 8 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    14.10.2026 Про маркетплейс для речного транспорта
    12.10.2026 Частично снят запрет на экспорт дизельного топлива
    12.10.2026 Более 250 миллиардов на развитие Севморпути
    09.10.2026 В ЮТУ пресекли коррупционную схему
    09.10.2026 Время работы ЦЭД Северо-Западной электронной таможни увеличено
    06.10.2026 Открыт обновленный пункт пропуска Краскино
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •