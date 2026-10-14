Рынок утилизации судов на спаде

Рынок утилизации судов провалился в самую глубокую яму за последние 50 лет. По оценкам Clarksons Research, за первые 9 месяцев 2026 года на слом было продано 273 судна суммарным дедвейтом порядка 8 млн тонн (брутто-тоннаж списанного флота соответствует 5,5 млн тонн). Это на 13% ниже аналогичного показателя прошлого года и на 60% ниже среднегодового показателя в 2000-х и 2010-х годах.

В течение пяти последних лет ежегодно на слом отправлялось всего 0,5% действующего тоннажа. Это меньше, чем даже в период снижения активности на рынке утилизации в 2006-2008 годах – и это самый длительный спад с начала 1970-х годов прошлого века.

В результате суммарный брутто-тоннаж судов в возрасте 20 лет и старше за пять лет вырос на 90% и составляет сейчас более 340 млн тонн, или 20% всего мирового флот против 12% в 2021 году. Брутто-тоннаж судов возрастом 25 лет и старше составляет 150 млн тонн, на 75% больше, чем пятью годами ранее, а брутто-тоннаж судов возрастом 30 и более лет достиг рекордных 68 млн тонн.

Особенно ярко эта тенденция проявляется в танкерном сегменте, где 22% флота сейчас старше 20 лет против 8% пять лет назад. В сегменте контейнеровозов доля таких судов выросла вдвое до 16%, несмотря на активное обновление флота и портфель заказов в 40% от вместимости действующего флота. А вот в сегменте балкеров и СПГ-газовозов доля возрастных судов старше 20 лет заметно ниже – 12% и 10% соответственно.

На фоне рекордно высоких фрахтовых ставок в 2020-х годах утилизация судов становится невыгодной. Даже несмотря на то, что расценки на «суда по цене металлолома» на разделочных верфях в Индии, Пакистана и Бангладеш выросли в этом году на 20-25%, за темпами роста фрахтовых ставок они не поспевают, так что судовладельцам выгоднее задействовать возрастной флот на перевозках либо продавать его на вторичном рынке.

Фото: Bloomberg via The Japan Times