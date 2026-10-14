Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Рынок утилизации судов на спаде
14.10.2026

Рынок утилизации судов на спаде

    • Рынок утилизации судов провалился в самую глубокую яму за последние 50 лет. По оценкам Clarksons Research, за первые 9 месяцев 2026 года на слом было продано 273 судна суммарным дедвейтом порядка 8 млн тонн (брутто-тоннаж списанного флота соответствует 5,5 млн тонн). Это на 13% ниже аналогичного показателя прошлого года и на 60% ниже среднегодового показателя в 2000-х и 2010-х годах.

    В течение пяти последних лет ежегодно на слом отправлялось всего 0,5% действующего тоннажа. Это меньше, чем даже в период снижения активности на рынке утилизации в 2006-2008 годах – и это самый длительный спад с начала 1970-х годов прошлого века.

    В результате суммарный брутто-тоннаж судов в возрасте 20 лет и старше за пять лет вырос на 90% и составляет сейчас более 340 млн тонн, или 20% всего мирового флот против 12% в 2021 году. Брутто-тоннаж судов возрастом 25 лет и старше составляет 150 млн тонн, на 75% больше, чем пятью годами ранее, а брутто-тоннаж судов возрастом 30 и более лет достиг рекордных 68 млн тонн.

    Особенно ярко эта тенденция проявляется в танкерном сегменте, где 22% флота сейчас старше 20 лет против 8% пять лет назад. В сегменте контейнеровозов доля таких судов выросла вдвое до 16%, несмотря на активное обновление флота и портфель заказов в 40% от вместимости действующего флота. А вот в сегменте балкеров и СПГ-газовозов доля возрастных судов старше 20 лет заметно ниже – 12% и 10% соответственно.

    На фоне рекордно высоких фрахтовых ставок в 2020-х годах утилизация судов становится невыгодной. Даже несмотря на то, что расценки на «суда по цене металлолома» на разделочных верфях в Индии, Пакистана и Бангладеш выросли в этом году на 20-25%, за темпами роста фрахтовых ставок они не поспевают, так что судовладельцам выгоднее задействовать возрастной флот на перевозках либо продавать его на вторичном рынке.

    Фото: Bloomberg via The Japan Times


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.09.2026
    Первое затонувшее судно удалено по проекту «Генеральная уборка» в Якутии
    В морском порту Тикси
    затонувшие судаУтилизацияЯкутия
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.10.2026 Запущен жд сервис Новороссийск – Петербург
    14.10.2026 Структура MSC претендует на новый терминал в Гдыне
    13.10.2026 Расширена география FESCO Caravan Shuttle
    13.10.2026 «Дело» возобновило перевозки руды в Китай
    12.10.2026 Корейский контейнеровоз завершил кругорейс по Севморпути в Европу
    09.10.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 8 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    14.10.2026 Про маркетплейс для речного транспорта
    12.10.2026 Частично снят запрет на экспорт дизельного топлива
    12.10.2026 Более 250 миллиардов на развитие Севморпути
    09.10.2026 В ЮТУ пресекли коррупционную схему
    09.10.2026 Время работы ЦЭД Северо-Западной электронной таможни увеличено
    06.10.2026 Открыт обновленный пункт пропуска Краскино
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •