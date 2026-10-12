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12.10.2026

Корейский контейнеровоз завершил кругорейс по Севморпути в Европу

    • Контейнеровоз «PanStar Acro» завершил рейс по Северному морскому пути в обе стороны, прибыв 11 октября в порт Пусан, сообщил ТАСС со ссылкой на корейское новостное агентство Yonhap (последнее, в свою очередь, ссылается на Министерство морского и рыбного хозяйства Республики Корея).

    Напомним, «PanStar Acro» вышел из Пусана 22 августа и прибыл в Филикстоу в Великобритании 11 сентября. В Европе судно выполнило судозаходы в Роттердам и Гданьск. Весь кругорейс занял 51 день, включая дни отхода и прихода.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на Yonhap, рейс оценивается как успешный, поскольку прошел без серьезных инцидентов и почти в соответствии с графиком (первоначально планировалось, что судно должно вернуться в Пусан на 6 дней раньше).

    В Европу было доставлено 737 TEU с химией, подержанными автомобилями, автозапчастями и другими товарами, плюс около 100-200 TEU (источники расходятся) порожняка при вместимости судна 2758 TEU. Какая была обратная загрузка, не сообщается.

    Фото: Shipspotting / Martin Klingsick


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