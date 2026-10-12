Корейский контейнеровоз завершил кругорейс по Севморпути в Европу

Контейнеровоз «PanStar Acro» завершил рейс по Северному морскому пути в обе стороны, прибыв 11 октября в порт Пусан, сообщил ТАСС со ссылкой на корейское новостное агентство Yonhap (последнее, в свою очередь, ссылается на Министерство морского и рыбного хозяйства Республики Корея).

Напомним, «PanStar Acro» вышел из Пусана 22 августа и прибыл в Филикстоу в Великобритании 11 сентября. В Европе судно выполнило судозаходы в Роттердам и Гданьск. Весь кругорейс занял 51 день, включая дни отхода и прихода.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Yonhap, рейс оценивается как успешный, поскольку прошел без серьезных инцидентов и почти в соответствии с графиком (первоначально планировалось, что судно должно вернуться в Пусан на 6 дней раньше).

В Европу было доставлено 737 TEU с химией, подержанными автомобилями, автозапчастями и другими товарами, плюс около 100-200 TEU (источники расходятся) порожняка при вместимости судна 2758 TEU. Какая была обратная загрузка, не сообщается.

Фото: Shipspotting / Martin Klingsick