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Южная Корея субсидирует арктические перевозки
21.09.2026

Южная Корея субсидирует арктические перевозки

    • Южнокорейская государственная корпорация Korea Ocean Business Corporation запускает инвестиционную программу стоимостью 120 млрд корейских вон (87 млн долларов) в год для поддержки создания национального ледового флота – как торговых судов, так и ледоколов.

    Korea Ocean Business Corporation может профинансировать до 30% стоимости приобретения корейскими судовладельцами новых судов либо судов на вторичном рынке для работы на Северном морском пути. Это могут быть контейнеровозы, балкеры, танкеры, автомобилевозы.

    В сочетании с иными источниками заемных средств судовладельцы смогут профинансировать до 90% стоимости судна, пишет Splash24/7.

    Напомним, первопроходцев среди корейских перевозчиков на Севморпути стала PanStar, контейнеровоз которой выполнил переход из Пусана в Европу. По информации Splash, в следующем году PanStar планирует сделать до трех рейсов по СМП, прежде чем принять решение об увеличении частоты сервиса.

    Фото: Shipspotting / Martin Klingsick


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