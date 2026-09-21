Южная Корея субсидирует арктические перевозки

Южнокорейская государственная корпорация Korea Ocean Business Corporation запускает инвестиционную программу стоимостью 120 млрд корейских вон (87 млн долларов) в год для поддержки создания национального ледового флота – как торговых судов, так и ледоколов.

Korea Ocean Business Corporation может профинансировать до 30% стоимости приобретения корейскими судовладельцами новых судов либо судов на вторичном рынке для работы на Северном морском пути. Это могут быть контейнеровозы, балкеры, танкеры, автомобилевозы.

В сочетании с иными источниками заемных средств судовладельцы смогут профинансировать до 90% стоимости судна, пишет Splash24/7.

Напомним, первопроходцев среди корейских перевозчиков на Севморпути стала PanStar, контейнеровоз которой выполнил переход из Пусана в Европу. По информации Splash, в следующем году PanStar планирует сделать до трех рейсов по СМП, прежде чем принять решение об увеличении частоты сервиса.

Фото: Shipspotting / Martin Klingsick