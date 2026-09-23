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Первое затонувшее судно удалено по проекту «Генеральная уборка» в Якутии
23.09.2026

Первое затонувшее судно удалено по проекту «Генеральная уборка» в Якутии

    • В морском порту Тикси завершены работы по удалению затонувшего судна в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.

    Первое затонувшее судно удалено по проекту «Генеральная уборка» в ЯкутииМероприятия по удалению затонувшего имущества в Республике Саха (Якутия) реализуются впервые. До конца 2030 года в регионе планируется поднять и утилизировать еще 11 затонувших судов.

    Всего до конца 2026 года по проекту «Генеральная уборка» предстоит удалить 17 затонувших судов. Работы ведутся в шести субъектах Дальневосточного федерального округа: Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском и Приморском краях, Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия).

    Росморречфлот совместно с регионами выступает основным исполнителем проекта.

    Перед подъёмом затонувших судов проводится комплексное обследование акватории: выявляются все объекты на дне, фиксируется их местоположение и характеристики.

    Проект, отмечают в Агентстве, имеет стратегическое значение для развития морских портов Дальнего Востока и социально‑экономического потенциала прилегающих территорий.Первое затонувшее судно удалено по проекту «Генеральная уборка» в Якутии

    В первую очередь ликвидируются суда, создающие проблемы судоходству и рыболовству, оказывающие негативное воздействие на экологию и сдерживающие развитие прибрежной инфраструктуры.

    Проект «Генеральная уборка» реализуется с 2022 года, напомнили в Росморречфлоте. С 2022 по 2025 годы со дна было поднято и утилизировано 227 судов. Проект был продлён на период с 2025 по 2030 годы и вошёл в состав нацпроекта «Экологическое благополучие».

    Фото: Росморречфлот


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