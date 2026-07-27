На строящемся Ленском мосту в русло реки выведены два коффердама

В ходе строительства Ленского моста в русло реки выведены два коффердама общей массой металлоконструкций более 7 тыс. тонн. Один из них уже установлен в проектное положение. Работы ведутся в условиях рекордного для этого сезона уровня воды, завершить этап необходимо до начала ледостава. Об этом SeaNews сообщили в Пресс-центре Республики Саха (Якутия).

Ход строительства Ленского моста проверил глава Якутии Айсен Николаев. В ходе осмотра руководитель региона оценил выполнение ключевого этапа строительства — установку коффердамов в русле Лены, а также обсудил с представителями концессионера, подрядных организаций и профильных ведомств соблюдение графика работ.

Оценивая ход реализации проекта, А. Николаев подчеркнул, что строительство Ленского моста вступило в один из самых ответственных этапов.

«Ленский мост сейчас находится в стадии активного строительства. Одним из важнейших этапов этого года стал вывод двух коффердамов в русло реки. Это сложнейшее технологическое решение. В мостостроении на таких крупных реках подобные технологии в России раньше не применялись. Несмотря на все сложности, строительство идет по графику», — подчеркнул глава республики.

Сегодня работы на объекте ведутся круглосуточно и круглогодично. На строительстве задействованы порядка 350 специалистов и около 100 единиц техники. Выполнение работ контролируют Ленское управление Ростехнадзора и ФАУ «РОСДОРНИИ».

«На правом берегу продолжаются буровые работы. До конца августа планируется завершить возведение первой опоры. Все работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком. Сейчас строительство вышло на важную контрольную точку», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Сивцев.

К настоящему времени на обоих берегах Лены оборудованы четыре технологические площадки с вахтовыми городками и производственными цехами. Завершено строительство первой опоры левобережной эстакады, установлены 244 сваи из 920, предусмотренных проектом. Выполнены переустройство русла реки Таммы, археологические работы и подготовка территории. На объекте смонтированы и введены в эксплуатацию три бетонных завода в зимнем исполнении.

Основной объем работ в навигационный период сосредоточен на строительстве русловых опор. В этом году специалисты собрали два из трех коффердамов общим весом металлоконструкций более 7 тысяч тонн. Эти временные водонепроницаемые конструкции необходимы для устройства фундаментов будущих опор моста.

«Успешный вывод в русло двух коффердамов, один из которых уже установлен в проектное положение, — важная веха проекта. Река Лена в очередной раз демонстрирует свой суровый нрав: из-за обильных осадков фиксируются рекордные для этого времени уровни воды. Поэтому важно завершить все намеченные работы в русле до начала ледостава», — отметил председатель Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов.

Первую крупную речную операцию провели 3 июня, когда коффердам опоры № 10 вывели в русло Лены и пришвартовали на временной стоянке ближе к правому берегу. 17 июля коффердам опоры № 9 был выведен в русло реки и установлен в проектное положение. Коффердам опоры № 8 продолжает собираться на левом берегу.

«В ближайшие недели наша задача — окончательно установить оба коффердама в проектное положение. Сейчас идет подготовка к следующему этапу работ. Внутри коффердамов будут устраиваться буронабивные сваи, которые станут основанием будущих пилонов. Рассчитываем, что вся проведенная подготовительная работа позволит выполнить эти задачи в срок», — сказал Айсен Николаев.

В районе будущей опоры № 10 продолжаются дноуглубительные работы с применением земснаряда. После снижения уровня воды и подготовки дна коффердам планируется установить в проектное положение. Затем внутри коффердамов начнется устройство фундаментов из буронабивных свай. Бетон к месту работ будут доставлять и подавать с наплавных барж.

Начало буровых работ на коффердамах опор № 9 и № 10 зависит от гидрологической обстановки. По данным на 22 июля, уровень воды составлял 93,25 метра по Балтийской системе высот. Для проведения необходимых операций он должен снизиться ниже отметки 92,87 метра.

Параллельно строители возводят тело опоры № 5 на левом берегу, собирают и укрупняют арматурные каркасы для свай, обустраивают причалы на обоих берегах, изготавливают железобетонные плиты и выполняют отсыпку основного автомобильного хода на правом берегу.

До конца 2026 года планируется возвести одну опору на правом берегу и две опоры на левом. Продолжится устройство буронабивных свай на 13 опорах правобережной эстакады и в русловой части реки. Всего до конца года предполагается довести количество установленных свай до 500.

«Уже следующей весной мы должны получить основания, на которых начнется возведение пилонов Ленского моста. Несмотря на все внешние и внутренние сложности, строительство идет по графику. Уверен, что и дальше мы будем выполнять все намеченные планы», — резюмировал А. Николаев.

Ленский мост станет первым мостовым переходом через реку Лену в районе Якутска и обеспечит круглогодичную транспортную связь столицы республики с федеральной дорожной сетью.

Напомним, в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Якутии А. Николаев доложил о ходе реализации проекта, отметив, что строительство вступило в ключевую фазу. Президент России подчеркнул масштаб и стратегическое значение Ленского моста. Благодаря поддержке главы государства проект активно реализуется. Он станет одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, обеспечив надежную круглогодичную связь Якутии с федеральной дорожной сетью, и создаст новые возможности для социально-экономического развития Северо-Востока страны.

Фото Андрея Сорокина, ЯСИА