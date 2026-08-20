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Новый проект мультимодального логистического центра в Якутии
20.08.2026

Новый проект мультимодального логистического центра в Якутии

    • В Республике Саха (Якутия) планируется создать современный мультимодальный логистический центр (МЛЦ)на базе ООО «Зеленомысский речной порт», сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.

    Вопросы дальнейшего развития речных перевозок и МЛЦ в регионе стало предметом обсуждения на заседании рабочей группы в Росморречфлоте под председательством заместителя руководителя ведомства Федора Шишлакова. Перед рабочей группой стоит задача оперативно утвердить план мероприятий и перейти к практической реализации проекта, который позволит улучшить логистику в Арктической зоне.

    Новый проект мультимодального логистического центра в ЯкутииРечной порт в п. Черский является ключевым транспортным узлом для обеспечения жизнедеятельности Нижнеколымского района и всех северных районов Республики Саха (Якутия).

    Важнейшей составляющей его грузооборота является каменный уголь, также ведется обработка контейнеров с промышленными и продовольственными грузами, леса и лесоматериалов, генеральных грузов.

    В 2025 году объем перевалки грузов в порту превысил 163 тыс. тонн. За первое полугодие этого года было оработано более 60 тыс. тонн.

    Ожидается, что развитие в «Зеленомысском речном порту» полноценного МЛЦ позволит повысить надежность снабжения региона, снизить стоимость и сроки северного завоза, обеспечить перевалку грузов в рамках Северного морского пути.

    Управляющей компанией ООО «Зеленомысский речной порт» является ООО «Грузовой терминал Нижний Бестях». В рамках утвержденной ранее дорожной карты продолжается развитие МЛЦ на его базе.

    Завершён первый этап строительства. В эксплуатацию введены более 8 км железнодорожных подъездных путей, соединяющих станцию Нижний Бестях с территорией терминала. Также создана современная причальная и береговая инфраструктура.

    Консолидация логистических активов позволит синхронизировать развитие двух точек перевалки грузов в регионе и открывает новые перспективы для комплексного развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны.

    Фото: Росморречфлот


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