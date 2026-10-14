Структура MSC претендует на новый терминал в Гдыне

Terminal Investment Limited (TIL), стивидорное подразделение MSC, является единственным претендентом на реализацию проекта по строительству и оперированию новым контейнерным терминалом в порту Гдыня.

Прием заявок закончился 30 сентября. К участию в последнем этапе конкурса были приглашены еще три участника – консорциум в составе Hutchison Ports Poland – Port of Felixstowe, консорциум в составе Gdynia Terminal Holding и Meridiam Eastern Europe Investments и International Container Terminal Services Inc., оператор терминала Baltic Container Terminal в Гдыне. Все они от участия в конкурсе отказались.

Единственным, кто проявил интерес на последнем этапе, стал TIL. TIL купил компанию Mota-Engil Central Europe PPP Road, которая подавала заявку на реализацию проекта на более раннем этапе, и переименовал ее в Terminal Investment Limited Gdynia.

Администрация порта Гдыня, по сообщению источников, высказалась в том ключе, что «подать заявку – не значит заключить контракт». Решение должно быть принято в течение 90 дней.

По данным DynaLiners, объем инвестиций в глубоководный терминал оценивается в сумму порядка 1,2 млрд евро. Строительство будет вестись на намывной территории площадью 150 га. Пропускная способность терминала составит не менее 2,5 млн TEU в год. Длина причальной стенки составит 1660 м, глубина у причалов – 17 м.

Фото: GospodarkaMorska