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CMA CGM инвестирует в порт Джидда в Саудовской Аравии
26.08.2026

CMA CGM инвестирует в порт Джидда в Саудовской Аравии

    • CMA CGM подписала соглашение с крупнейшим терминальным оператором Саудовской Аравии Red Sea Gateway Terminal (RSGT) о совместном развитии контейнерного терминала Terminal 4 в порту Джидда в сотрудничестве с Администрации портов Саудовской Аравии (Mawani).

    Как сообщили SeaNews в CMA CGM, объем инвестиций в проект составит порядка 434 млн долларов, пропускная способность нового терминала – до 2,6 млн TEU. Проект предусматривает строительство новых глубоководных причалов, способных принимать самые крупные контейнеровозы, с 10 причальными перегружателями.

    Фото: CMA CGM


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