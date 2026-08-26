CMA CGM инвестирует в порт Джидда в Саудовской Аравии

CMA CGM подписала соглашение с крупнейшим терминальным оператором Саудовской Аравии Red Sea Gateway Terminal (RSGT) о совместном развитии контейнерного терминала Terminal 4 в порту Джидда в сотрудничестве с Администрации портов Саудовской Аравии (Mawani).

Как сообщили SeaNews в CMA CGM, объем инвестиций в проект составит порядка 434 млн долларов, пропускная способность нового терминала – до 2,6 млн TEU. Проект предусматривает строительство новых глубоководных причалов, способных принимать самые крупные контейнеровозы, с 10 причальными перегружателями.

Фото: CMA CGM