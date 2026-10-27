MSC и Rheinmetall купили верфь Mangalia

MSC и немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобретают румынскую верфь Mangalia и намерены совместно развивать ее. Контракт заключен в результате аукциона.

Стоимость сделки составляет порядка 138 млн евро. Завершить ее планируется в течение нескольких недель. Финансировать сделку MSC и Rheinmetall будут совместно.

Как сообщает Rheinmetall, партнеры намерены использовать мощности верфи для строительства гражданских судов и военных кораблей для национальных и международных рынков. С этой целью предполагается разделить ее на несколько зон и площадок.

Rheinmetall намерен задействовать румынскую верфь для строительства четырех военных кораблей по заказу румынского правительства.

Фото: Rheinmetall