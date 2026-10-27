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Rheinmetall Mangalia yard
27.10.2026

MSC и Rheinmetall купили верфь Mangalia

    • MSC и немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобретают румынскую верфь Mangalia и намерены совместно развивать ее. Контракт заключен в результате аукциона.

    Стоимость сделки составляет порядка 138 млн евро. Завершить ее планируется в течение нескольких недель. Финансировать сделку MSC и Rheinmetall будут совместно.

    Как сообщает Rheinmetall, партнеры намерены использовать мощности верфи для строительства гражданских судов и военных кораблей для национальных и международных рынков. С этой целью предполагается разделить ее на несколько зон и площадок.

    Rheinmetall намерен задействовать румынскую верфь для строительства четырех военных кораблей по заказу румынского правительства.

    Фото: Rheinmetall


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