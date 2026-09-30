Индийская верфь приобретает долю в голландском проектировщике

Индийская верфь Cochin Shipyard приобрела 23% в одном из ведущих голландских морских конструкторских бюро – Conoship International Holding BV.

Тем самым Cochin Shipyard рассчитывает усилить свои позиции на европейском рынке в сегменте строительства экологичных судов для short sea и каботажных перевозок.

По информации Indian Express, стоимость сделки составила 251 млрд рупий (2,62 млн долларов). Соглашение было подписано 24 сентября.

Сделка получила одобрение департамента инвестиций и управления государственными активами министерства финансов Индии и, как ожидается, должна быть закрыта в течение двух месяцев.

Cochin и Conoship имеют опыт сотрудничества – по проекту Conoship на верфи Udupi Cochin построены шесть судов для Wilson, а сейчас строятся еще 8 единиц для того же заказчика.

В портфолио Conoship в том числе проекты фидерных контейнеровозов, суда для генгруза с парусными системами

Фото: Conoship