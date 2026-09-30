Сестринская компания Maersk покупает долю в портовом операторе

Инвестиционная компания A.P. Moller Capital, входящая вместе с A.P. Moller–Maersk в группу A.P. Moller Group, договорилась о покупке контрольного пакета в группе Euroports, оперирующей более 50 морскими и речными терминалами в 10 странах Европы и в Китае с годовым грузооборотом более 70 млн тонн сухих грузов, налива и breakbulk’а.

В том числе компания представлена в Греции (порт Кавала), Финляндии (Ловииса, Кеми, Оулу, Каскинен, Ханко, Хамина, Раума, Пиетарсаари), Бельгии (Антверпен, Гент), Испании (Севилья, Таррагона), Франции (Пор-ла-Нувель, Гавр), Германии (Росток), Италии (Венеция), Турции (Измит), Китае (Чаншу, Чжухай).

Номенклатура переваливаемых грузов включает удобрения. сельхозгрузы, сахар, фрукты, лесные грузы, металлы, наливные грузы.

Также Euroports контролирует экспедиторскую компанию Manuport Logistics, работающую более чем в 20 странах.

По информации Splash24/7, продавцы – R-Logitech и бельгийские инвестиционные группы SFPIM и PMV. Размер пакета – 53,35%. Другие акционеры, SFPIM и PMV, как сообщает Euroports, остаются в деле.

Стоимость сделки не раскрывается. По информации R-Logitech, окончательная цена будет зависеть от консолидированных финансовых показателей Euroports по итогам 2026 года.

Сделка подлежит согласованию с соответствующими регулирующими и антимонопольными органами.

Это вторая сделка A.P. Moller Capital с крупными портовыми активами в Европе, отмечают в Splash24/7. В прошлом году через инвестиционную компанию A.P. Moller Capital приобрел 51% в испанском портовом и логистическом операторе BERGÉ.

Фото: Euroports