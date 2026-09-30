Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Сестринская компания Maersk покупает долю в портовом операторе
30.09.2026

Сестринская компания Maersk покупает долю в портовом операторе

    • Инвестиционная компания A.P. Moller Capital, входящая вместе с A.P. Moller–Maersk в группу A.P. Moller Group, договорилась о покупке контрольного пакета в группе Euroports, оперирующей более 50 морскими и речными терминалами в 10 странах Европы и в Китае с годовым грузооборотом более 70 млн тонн сухих грузов, налива и breakbulk’а.

    В том числе компания представлена в Греции (порт Кавала), Финляндии (Ловииса, Кеми, Оулу, Каскинен, Ханко, Хамина, Раума, Пиетарсаари), Бельгии (Антверпен, Гент), Испании (Севилья, Таррагона), Франции (Пор-ла-Нувель, Гавр), Германии (Росток), Италии (Венеция), Турции (Измит), Китае (Чаншу, Чжухай).

    Номенклатура переваливаемых грузов включает удобрения. сельхозгрузы, сахар, фрукты, лесные грузы, металлы, наливные грузы.

    Также Euroports контролирует экспедиторскую компанию Manuport Logistics, работающую более чем в 20 странах.

    По информации Splash24/7, продавцы – R-Logitech и бельгийские инвестиционные группы SFPIM и PMV. Размер пакета – 53,35%. Другие акционеры, SFPIM и PMV, как сообщает Euroports, остаются в деле.

    Стоимость сделки не раскрывается. По информации R-Logitech, окончательная цена будет зависеть от консолидированных финансовых показателей Euroports по итогам 2026 года.

    Сделка подлежит согласованию с соответствующими регулирующими и антимонопольными органами.

    Это вторая сделка A.P. Moller Capital с крупными портовыми активами в Европе, отмечают в Splash24/7. В прошлом году через инвестиционную компанию A.P. Moller Capital приобрел 51% в испанском портовом и логистическом операторе BERGÉ.

    Фото: Euroports


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.02.2026
    ZIM продают
    Hapag-Lloyd покупает
    Hapag-LloydM&AZimСлияния и поглощения
    0
    07.05.2026
    Новый претендент на верфь Mangalia
    Rheinmetall хочет поучаствовать в приобретении румынской верфи совместно с MSC.
    M&AMangaliaRheinmetallСудостроение
    0
    02.07.2026
    CMA CGM покупает дочку FedEx
    Закрытие сделки ожидается в течение 2026 года/
    CMA CGMFedExM&AСлияния и поглощения
    0
    18.02.2026
    Персонал ZIM вышел на забастовку
    В связи с грядущим поглощением
    M&AZimЗабастовкаСлияния и поглощения
    0
    02.04.2026
    Порт Гетеборг покупает землю
    Новое приобретение позволяет в перспективе развивать терминальные мощности на площади 210 тыс. кв. м.
    Гетеборгземельный участокСделка
    0
    30.03.2026
    ONE покупает долю в терминалах
    В Южной Корее и в Таиланде
    M&AONEПусанСлияния и поглощения
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.09.2026 7-10 месяцев на ликвидацию заторов в портах Азии
    28.09.2026 Новый сервис Циндао – Восточный
    28.09.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2026
    24.09.2026 FESCO переориентировала контейнерные отправки из Анкары
    24.09.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-июле 2026
    23.09.2026 Глобал Портс внедрил интеллектуальную систему видеоконтроля усталости водителей
    Госрегулирование Показать всё
    30.09.2026 Запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями
    30.09.2026 Морская коллегия одобрила концепцию создания Морского центра России
    29.09.2026 18-е заседание Российско-Китайской Подкомиссии по таможенному сотрудничеству
    28.09.2026 Назначен первый заместитель руководителя ФТС
    25.09.2026 Пункты пропуска отключат от электричества
    24.09.2026 О компетенции таможенных органов при совершении таможенных операций с экспресс-грузами
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •