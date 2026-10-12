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Импорт автомобилей на Дальний Восток, 8 месяцев 2026
12.10.2026

Российский экспорт и импорт, 8 месяцев 2026

    • По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-августе 2026 года составил 505,5 млрд долларов США, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    По сравнению с прошлым годом произошел рост на 13,8%, в том числе экспорт увеличился на 14,2% до 304,2 млрд долларов, импорт – на 13,1% до 201,3 млрд долларов.

    Основу российского экспорта в январе-августе 2026 года составляли минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,1%.

    В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары, доля которых составила 48,5%.

    Основными торговыми партнерами России, по данным ФТС, были страны Азиатского региона, доля которых в общем объеме товарооборота составляла 75,5%, при этом по сравнению с показателем января-августа 2025 года товарооборот с ними вырос на 18,1%.

    На долю европейских стран приходилось 17,5% товарооборота, рост составил 4%, на страны американского континента – 3,6%, снижение на 4,9%, на страны Африки – 3,4%, рост на 1,5%.

    Фото: ФТС


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