Погрузка ФГК в третьем квартале 2026

По итогам третьего квартала 2026 года в подвижной состав АО «ФГК» погружено 17,1 млн тонн грузов (около 270 тыс. вагоноотправок), что на 8% превышает показатели аналогичного периода 2025 года, сообщила компания. Грузооборот всех родов подвижного состава вырос на 24%, до 34,6 млрд тонно-километров.

Как отметил генеральный директор АО «ФГК» Дмитрий Мурев, рост объема погрузки продемонстрировали различные группы грузов: «В третьем квартале 2026 года наибольшую долю в нашей грузовой базе традиционно занимают каменный уголь и строительные грузы, объем погрузки которых увеличился на 27% и 13% соответственно. Мы также отмечаем рост спроса на погрузочный ресурс Федеральной грузовой компании со стороны ряда отраслей промышленности: вырос объем погрузки в подвижной состав АО «ФГК» цветной руды, лома черных металлов, метизов, лесных грузов, кокса, химикатов и других грузов, что вместе с повышением технологичности управления парком и уменьшением времени простоя под грузовыми операциями повлияло на общую положительную динамику».

В третьем квартале 2026 года вырос объем погрузки в подвижной состав ФГК каменного угля на 27% (до 7,8 млн тонн), строительных грузов – на 13% (до 5,3 млн тонн), цветной руды и серного сырья – на 75% (до 480 тыс. тонн), лома черных металлов – на 64% (до 260 тыс. тонн), метизов – в 2 раза (до 202 тыс. тонн), лесных грузов – на 16% (до 115 тыс. тонн), кокса – на 33% (до 106 тыс. тонн), химикатов и соды – на 56% (до 97 тыс. тонн), остальных и сборных грузов – на 37% (до 50 тыс. тонн), нефти и нефтепродуктов – на 26% (до 37 тыс. тонн), автомобилей – на 44% (до 10 тыс. тонн), металлических конструкций – на 14% (до 9,8 тыс. тонн) и др.

Грузовая база ФГК в третьем квартале 2026 года распределилась следующим образом:

каменный уголь – 7,8 млн тонн (41% общего объема погрузки);

строительные грузы – 5,8 млн тонн (32%);

руда – 1,5 млн тонн (8%);

металлы – 921 тыс. тонн (8%);

удобрения – 318 тыс. тонн (2%).

Наибольшее количество полувагонов ФГК в третьем квартале было задействовано на Западно-Сибирской железной дороге (18% от общего количества в парке компании), крытых вагонов – на Северо-Кавказской железной дороге (14%), платформ – на Северо-Кавказской железной дороге (18%), цистерн – на Куйбышевской железной дороге (29%), контрейлерных и скоростных платформ – на Западно-Сибирской железной дороге (30%).

В отчетном периоде также отмечен рост объема погрузки на платформы ФГК – на 10,2% (до 314 тыс. тонн), на контрейлерные платформы – на 29% (до 19 тыс. тонн).

Фото: ФГК